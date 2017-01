May Alexander: "Tuvimos una relación láctea con Cosentino y me amenazó"

May Alexander y Marcelo Cosentino conformaban el primer romance de 2017. Sin embargo, PrimiciasYa habló con los protagonistas sobre esta versión. Según las primeras versiones,Sin embargo, PrimiciasYa habló con los protagonistas sobre esta versión.





En charla con este medio, la ecuatoriana se encargó de desmentir que estén de novios y contó los detalles de la relación que tuvo con el productor teatral.

"Las cosas se salieron de control, el salió a decir que no me conocía y comenzó a tergiversarse todo".

Siguió contando cómo fue la historia: "No sé si él estuvo enamorado. Fue una relación sexual. Se empezó a meter gente que invento tonterías. Esta relación fue durante el año pasado y duró un par de meses".

Sumó: "En su momento ambos decidimos por mutuo acuerdo que éramos amigos. Dijo que no daba notas y ahora da notas y niega de manera despectiva y ninguneante (sic). No corresponde porque es un caballero. Inventó y dice que hablé de su familia y yo jamás toque ese tema".

"Me siento usada, él armó todo esto. Si alguien quiere cortar el tema, te dice de hablar. Yo tengo sentimientos, no me meto en la cama de alguien porque sí. Que se busque una repostera si no le gustan las cámaras".

Durante la nota, se encargó de confirmar un tema serio: "Indirectamente me amenazó, me dijo que si lo perjudicaba, él me iba a perjudicar. No tiene sentido comunicarme con él, me sorprende esa actitud infantil e histérica".





Para completar, describió el origen del vínculo: "Nos conocimos por medio de una amiga en común. A veces pienso que le gustaba el bardo y se acercó pensando en eso. Me desconcierta todo esto, él habla por atrás".

comentó May.