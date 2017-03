Maxi Trusso: "Nunca pensé que iba a hacer música, me fui descubriendo de a poco"

Maxi Trusso cuenta con una larga trayectoria . Vivió en Italía donde formó un conocido dúo. Probaron suerte en Londres y metieron un hit en Turquía. En ese país fueron soporte de los mismísimos Rolling Stones. También, colaboró con su Auto-tune, en la canción de Cher, "Believe".





En su llegada al país con sus melodías, Maxi fue considerado un innovador y captó la atención de aquellos que trataron de enmárcarlo dentro de un estilo musical.





Sobre su estilo musical, sostuvo: "Es una mezcla de muchos géneros, como pasa un poco hoy, que la música está todo mezclada, pero me gusta mucho lo dance y el rock, entonces intento mezclar estos elementos de distintas décadas y con mi voz, latino en el fondo haciendo temas en inglés, tienen como un estilo propio y es eso. Cada artista que llegó a trascender tiene un estilo propio y a veces no tiene un estilo".





La música de Trusso, al igual que su estilo musical, está influenciado por la música dance y el rock, tal como lo expresara anteriormente. Mucho de ello tiene que ver con su vida en Europa, más precisamente en Italia e Inglaterra.





"Nunca pensé que iba a hacer música, me fui descubriendo de a poco. Lo primero que hice, donde empecé, fue e Italia, donde armé una banda, me acerqué a un estudio de grabación en Roma. Después hicimos un tema, lo mandamos a una productora de Inglaterra y fue como un momento muy interesante porque aprendí lo que era el circuito discográfico, como funcionaba el mercado de la música y me codeé con artistas que se convirtieron en clásicos", señaló Maxi en diálogo con La Previa con Pink, que se emite los martes y viernes de 16 a 18hs por Radio Palermo (FM 94.7).





Desde sus inicios, Maxi Trusso presentó sus melodías con letras en inglés, debido a que "escuché mucha música en Inglés, después escuché música en español y en Italia componía en inglés o italiano, pero en el segundo no me sentía más cómodo y mi idea era de hacer una canción que pegara en el ranking de Alemania, Países Bajos o Inglaterra y así llegué a este productor amigo. En Europa, si haces música en español, tenes que hacer música latina como salsa", detalló el artista.