Matilda Blanco le respondió a Daniel Casalnovo: "No tiene carrera"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





(Ver nota) Primiciasya.com se contactó ayer con Daniel Casalnovo quien cuestionó la labor de Matilda Blanco en tevé: "Yo no soy como Matilda Blanco o como Fabián Medina Flores que agredo a los famosos cuando hago la crítica. No es mi estilo", expresó el diseñador de moda.





Este medio charló con Matilda quien respondió a la crítica de Casalnovo: "Yo no agredo. Digo las cosas de manera graciosa llevada adelante por este personaje y le digo a la gente qué cosas están bien y mal de como vestirse. Me avalan 25 años de ser estilista, editora de moda de varios medios importantes de moda, mi propia revista digital, de tener una aplicación de moda que le dice a la gente como vestirse y que marcha muy bien, tengo un libro de moda que se agotó dos veces y estuve en varias programas de televisión... Me parece que desde mis conocimientos digo las cosas como son. Jamás ataco la integridad de una persona. No me pongo violenta, siempre es un tono gracioso. Nunca jamás es personal, siempre desde un lugar divertido y para nada abusivo".





"El señor Casalnovo para mí no tiene carrera. Ser diseñador le da mucho menos chapa para criticar, después que se aguante el chubasco. Está muy mal lo que dijo, en todo caso los que somos críticos de moda podemos hablar de eso y yo soy crítica de moda. Desde mis conocimientos es que hago una crítica y que el artista pueda corregir. Me he ofrecido a poder trabajar en la imagen de muchos famosos".