Matías, de Despedida de solteros: "Yanina sigue siendo el amor de mi vida"

Yanina y Matías quedaron descalificados de "Despedida de solteros" (Telefe) luego de que el participante viera a su novia haciéndole masajes a otro hombre y rompiera el aislamiento cruzándose de casa para encararla.

Luego del intenso momento que se vivió, los participantes se volvieron a ver en la noche del miércoles y decidieron darle una nueva oportunidad a la relación.

PrimiciasYa.com habló en exclusivo con Matías y contó cómo sigue su relación con Yanina: "Ya estoy mejor. Es tan fuerte la historia con Yanina que desde el primer día que nos conocimos soñamos con casarnos y tener la casa propia".

Con respecto a su compartimiento dentro de la casa, manifestó: "Estaba muy enojado pero ahora ya estoy tranquilo. Me sentí muy dolido y golpeado. Pero con el correr de las horas me fui calmando. No me podría permitir arruinar nuestra historia por un programa de televisión. Igual no me gustó para nada verla haciéndole masajes en la cama a otro tipo. Yo reconozco que me excedí en el baile del reggaetón, pero fue parte del juego. Lo de ella no".

Enojos a un lado, Matías enfatizó: "Yanina es la mujer que aún amo y que me cambió la vida. Yanina sigue siendo el amor de mi vida, el amor no se va de un día para el otro. En estos días trataremos de comprender lo que sucedió y seguramente saldremos adelante".

Por último se mostró arrepentido por lo que hizo: "Estoy arrepentido de lo que hice. Salté la escalera sin saber qué había del otro lado, pero en ese momento me quería ir porque no la estaba pasando bien y no me importaba nada. No era lo que yo quería que pasara y no lo que yo buscaba. Sacrificamos muchas cosas para estar juntos con Yanina y ella me da todo. Ahora estamos más tranquilos y trataremos de entender qué nos sucedió".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino