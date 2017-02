Matías de "Despedida de solteros" no aguantó más y se quebró al aire: "No quiero estar acá"

Matías y Yanina fueron los primeros eliminados del reality " Despedida de Solteros " y anoche protagonizaron un fuerte cruce en vivo.





"El castillo que armé se desmoronó. Vine a jugar y Matías no me acompañó. Él es el amor de mi vida y estábamos buscando un hijo", aseguró la mujer.





Matías respondió al instante: "No merece que la mire, me faltó el respeto, me humilló. Vos terminaste la relacion en un programa de television, le hiciste cosas a Damián que a mi no me las hiciste en un año".





La charla y recriminaciones fue subiendo de tono y en un momento el muchacho se quebró al aire: "Estoy acá porque me están obligando, no quiero estar acá con ustedes en esta mesa, no quiero sufrir más".