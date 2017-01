Matías Alé: "No me arrepiento del día en que me casé con María del Mar"

Matías Alé se encuentra en San Rafael integrando el elenco de Mr. Amor, casi, casi un galán y este jueves concedió un móvil a Infama, en el cual se refirió a su ex mujer María del Mar, con quien estuvo casado muy poco tiempo hasta que el episodio de su brote psicótico malogró la relación con la bellísima modelo cordobesa, quien ahora está de novia con Lucas Carrasco.

"María es una mujer bella que obviamente tiene que rehacer su vida, con todo lo que le pasó conmigo... Si encontró todo lo que buscaba en Lucas, bienvenido sea", arrancó Matías.

Y agregó: "No me arrepiento del día en el que me casé. Ese tiempo fuimos muy felices, la pasamos muy bien. Viajé mucho con ella y no me arrepiento. Yo estoy concentrado y feliz con el año que viene, tengo muchos proyectos de trabajo, si Dios quiere. Estoy feliz con mi presente y ella seguramente esté feliz con Lucas. Son dos divinos y está todo bien".

Luego, habló de su salud: "Fue un año complicado a nivel de salud pero encontré un psiquiatra nuevo, tengo a mi psicóloga, a mi gente, a mi familia. Todos me están apoyando para que esté bien. En el transcurso de este año seguramente me van a dar el alta".

"Las personas que están cerca de mí son las que me quieren. Sufrí muchas decepciones de muchas personas. Me aferré mucho a mi vieja, a su pareja Juan José, a mi hermano, a Alejandro Müller y a mucha gente que tengo presente todos los días", concluyó.

