Massa:"Le exigimos al Presidente la derogación del decreto que rebaja las jubilaciones"

El diputado nacional Sergio Massa (Frente Renovador) manifestó hoy su "tristeza" tras conocerse una resolución de la Anses por la cual se modifica la forma de calcular la movilidad jubilatoria, que implicaría una baja de dos puntos."Mientras el Gobierno no puede explicar cómo le quiso regalar a la familia del Presidente el Correo, aparece un decreto recortándole la plata a los jubilados y las asignaciones universales", aseveró el ex candidato presidencial a través de un comunicado de prensa.Los dichos de Massa llegaron luego de que los presidentes de los bloques que integran Cambiemos en la Cámara de Diputados adelantaron que anoche se comunicaron telefónicamente con el presidente Mauricio Macri , quien, según los legisladores, se comprometió a dar de baja una resolución de la Anses que altero el cálculo de la movilidad jubilatoria."Le exigimos al Presidente la derogación del decreto. Si no lo frenan, junto con Margarita Stolbizer vamos a ir a la Justicia", remarcó Massa en relación a la resolución que casi hace fracasar la votación del proyecto sobre ART en Diputados.Tras recordar el consenso alcanzado por los diferentes sectores políticos en la Ley de Movilidad Jubilatoria, Massa manifestó su asombro por la posición del Gobierno que "no entiende que en la Argentina el rol del Estado es distribuir el ingreso"."No pueden pretender cerrar las cuentas públicas sacándole del changuito y los medicamentos a los que más perdieron, que son los jubilados y los beneficiarios de las asignaciones", concluyó.