Mariano Martínez publicó la primera foto de una cicatriz que marcó su vida

De hecho, estuvo a punto de perder una de sus extremidades: "Me pisó un colectivo. Yo salía de mi primera clase de dibujo y el bondi pasó muy rápido. Estaba con unos amigos y cruzaba para comprar leche. Intenté esquivarlo, pero me agarró la pierna izquierda. Ni me vio. Menos mal que le gritaron para advertirle y frenó. Si no, no estaba acá", contó en 2011.





Y amplió: "Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista, para un nene de 9 años es mucho. Hoy no le tengo miedo a la muerte, pero digamos que la vi de cerca".





el galán publicó por primera vez la imagen de la cicatriz que lo acompañará por el resto de su vida.

Con el hecho consumado y ya digerido,que lo acompañará por el resto de su vida. Mirá el posteo que realizó en Instagram

Hace un tiempo,reveló en una entrevista gráfica que a los 9 años sufrió