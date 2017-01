Mariano de la Canal se mete en el supuesto amorío entre Loan y Tomasito

La aparición de los chats calientes entre Tomasito Süller y Loan, el actual novio de Charlotte Caniggia , fueron una revolución en el mundo del chimento.





Embed Acá @loan_oficial me cuenta q TOMASITO ES UN MENTIROSO.. no lo conoce Una foto publicada por Mariano De La Canal - Oficial (@marianodelacanal) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 6:05 PST







Sucede que el cantante está en el ojo de la tormenta porque lo tildan de maltratador y de haberle levantado la mano a la hija del Pájaron Caniggia.





Ante lo publicado por este medio, Mariano de la Canal , desde Bolivia donde se encuentra por cuestiones laborales, salió a defender a Loan.





"No se metan con Loan, es buena gente", dijo el ex fan de Wanda Nara, y agregó: "Tomasito es un bizarro. Un Estupido. Si fuese Loan lo cago a trompadas. Otra cosa es ser gracioso como yo. Que vendo alegría. No es mala gente y este Tomasito es un pelotudo".





De la Canal tiene una cierta amistad con Loan y por eso salió a defender la parada con uñas y dientes: "Tomasito no tiene talento, se cuenta de los demás, y menos meterse con la sexualidad de la gente para arruinar una pareja. Una cosa es ser gracioso, otra es ensuciar así".