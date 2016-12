Mariano de la Canal emocionado por el saludo de Wanda: "La quiero mucho y deseo verla"

Hace unos cinco años, Mariano de la Canal se puso una vincha fucsia con el nombre de Wanda Nara, fue al estudio de Ideas del Sur, se instaló en la tribuna del Bailando 2011, lloró, gritó y transitó el ridículo cada vez que nombraban a la mediática; y se hizo "famoso".

Así había nacido "El fan de Wanda". Así de fácil; así de inverosímil. Pero, al fin de cuentas, así pasó.

Actualmente el joven que hizo reír a toda la Argentina trabaja en Bolivia, donde debutó como conductor.

Y en las últimas horas su ídola, Wanda Nara, manifestó en su cuenta de Instagram que extraña a su fan, recordándolo con el siguiente video:

Embed ❤️extrañando un amigo ... Un vídeo publicado por Wanda nara (@wanda_icardi) el 2 de Dic de 2016 a la(s) 9:24 PST





Tras el mensaje de la mujer de Mauro Icardi, PrimiciasYa.com dialogó con Mariano quien manifestó su alegría por el saludo que recibió por parte de su artista favorita: "La quiero mucho y deseo verla".

"Hace tiempo que no nos vemos y hablamos muy poco. Pero después del video que publicó, nos saludamos por WhatsApp. Me gustaría verla. Quizás ahora en el verano nos podamos ver ya que yo en dos semanas termino con mi programa en Bolivia y me tomo vacaciones e iré a Argentina", agregó.

Embed Yo no me niego al amor, no me niego a nada q me de pasión ... Una foto publicada por Mariano De La Canal - Oficial (@marianodelacanal) el 18 de Nov de 2016 a la(s) 9:46 PST