Mariano Iúdica explotó contra Cristina y Máximo Kirchner porque no fueron a votar

"Hay que votar muchachos. No te podés subir a un escenario, ni podés querer ninguna fuerza política si no vas a votar. Es el peor ejemplo que se le puede dar a los millones de jóvenes y militantes", expresó el conductor en el arranque del programa.





"Si vamos a jactarnos de que acá no hay un Estado de derecho, primero andá a votar. A partir de ahí para abajo hablemos de todo lo que quieras. Pero primero hay que ir a votar porque sino tenés la cara de yeso", continuó con su relato Iúdica,





"¿Por qué no va a votar?", preguntó Chiche. Y Mariano retrucó: "Porque no puede pisar Santa Cruz". Y agregó: "El diputado de la Nación Máximo Kirhcner no va a votar y nadie dice nada".





Mirá!

Embed



hizo un duro descargo contra la ex presidenteenpor ausentarse al momento de ir a votar en las elecciones del domingo.