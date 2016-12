Mariano Berón habló del "fantasma de Carmen" en "Chicos católicos"

El domingo la obra "Chicos católicos" no pudo estrenar por un corte de luz en la zona del teatro. En los pasillos de la sala se habló del "fantasma de Carmen" que habría incidido en lo que pasó.





"El domingo voy al teatro y me encuentro con que estaba suspendida la función por falta de luz. Al margen de eso, se escuchó una voz en el teatro como que había sido el fantasma de Carmen. Saco una foto diciendo de que en realidad Matías (Schrank) creía que Carmen le había aguado el estreno y la subo a Twitter contando lo que había pasado", indicó Berón.







"Y después hago un video en Instagram preguntándole a Matías si él creía si Carmen le había aguado el estreno y que me lo dijera ahora como un paso de humor. Ahí Matías me responde con la cabeza que sí", agregó el ex "Gran Hermano 2015".





"Lo que no quiero es que piensen que yo dije eso. No quiero tener problemas con Carmen porque en su momento se estuvo hablando con Alzúa (productor de Carmen) para una incorporación mía a la obra y tengo muy buena onda con ellos. Se está hablando de algo y no quiero tener problemas. La situación era transmitir lo que se decía en el teatro, nada más".