Marianela Vannucci dio la cara: "No soy una mantenida"

En una entrevista con " Desayuno Americano ", Marianela Vannucci se refirió a su cuñado Matías Garfunkel y la situación que debió vivir en el Grupo 23, donde ella trabajaba.









Marianela bancó a su hermana Victoria en este difícil momento que le toca vivir luego de conocerse imágenes de ella cazando con el empresario.





Luego, amplió su discurso sobre su rol en la empresa: "Si hubiera tenido beneficios, no me hubieran echado. Me da mucha lástima la situación que están viviendo, los veía siempre y son excelentes periodistas".





"Yo estaba dentro de la empresa y veía cosas que los demás no ven. La gente que no cobraba y todo eso lo vivía más en carne propia", completó. La nota:

