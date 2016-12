Mariana Petracca recordó a su expareja: "Nunca creí que esto iba a terminar así"

Pasó el tiempo, pero el dolor no cicatriza. Mariana Petracca "esta devastada", como ella misma asegura. La joven que se hizo popular por su participación en "Cuestión de peso" se emocionó al hablar de su novio fallecido hace días.

Petracca compartió en Infama su angustia al recordar a Ezequiel Comotto, el ex rugbier de 39 años que sufrió un accidente cerebrovascular en enero pasado. Estuvo internado durante diez meses en la Sagrada Familia, pero nunca pudo recuperarse y murió.

"Nunca creí que esto iba a terminar así. Era un chico lleno de vida, deportista, amigos de sus amigos", comentó la morocha.



Hace un tiempo, Mariana escribió una sentida carta en su Facebook.



"No tengo fuerzas para escribir nada. Simplemente decirles que ayer por la noche mi amor Ezequiel después de 10 meses de pelearla partió en paz. Su alma ya descansa y soy de las que creen que hay que quedarse con lo mejor: su energía inagotable, su sonrisa permanente, su valor por la amistad, sus inmensas ganas de vivir. Aunque este desenlace era predecible que llegue el momento es un baldazo de agua helada".

"No imagino la vida sin él, sin su voz, sin sus peleas, sin su locura. Dios lo quiso así y será que su tiempo en esta tierra fue tan intenso que sólo duró 39 años. Me inunda el dolor, la angustia, el desosiego, los porque, el enojo y mil sentimientos más. Pero hoy mi Pichu ya no esta más en cuerpo presente", agregó.

"Te amaré por siempre como el hombre que me enseñó a compartir, a comer en una mesa, a pensar de a dos, a proyectar una familia y tantas otras cosas más. Desde ahora serás mi luz. Pichulito hermoso de la nena cuanto cuánto te voy a extrañar, gracias por todo lo que nos dejaste. Aunque hoy estoy muy muy triste creo que era hora de que descanses en paz. #TeAmoPichu – Pienso estar unos días ausente. Espero sepan entender. Gracias a todos por los lindos mensajes", finalizó.