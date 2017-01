Mariana Lestelle: "Sandra me llamó y aclaramos el tema, para mí está terminado"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Después de salir al aire en el programa de Fabián Doman en El Trece, Mariana Lestelle manifestó su enojo en las redes sociales con Sandra Borghi , panelista del ciclo.





Primiciasya.com se comunicó con la médica quien explicó cómo fue la charla que tuvo con la periodista luego para aclarar las posturas.







"Ya pasó. Ya hablé después por teléfono con Sandra, que tuvo un buen gesto y me llamó. El tema para mí está terminado. A veces en el cruce telefónico en vivo es difícil lo que uno entiende del otro. Me dijo licenciada varias veces y ella (por Sandra) tomó algo que dije como que estaba enojada. El que me conoce sabe que no eme enojaría".





"Después hablé lo que tenía que hablar. Sentí que me cortaron el teléfono. Yo soy una profesional preparada en la materia. No gano plata saliendo en la televisión, trabajo en un hospital en terapia intensiva y con horario fijo. No me ven los pacientes de la tele, trabajo en lugares públicos y no lucro con salir en televisión", agregó.





Y fundamentó: "Trabajo hace mucho en el tema de las drogas y después de cortar la charla al aire me comentan que Úrsula dijo que yo no tenía razón. Lo que más me dolió es que es una productora que quiero".