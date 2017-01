Marian a Torry Palenzuela: "Me da lástima que hable mal de otros para vender una entrada"

Furioso por una "competencia desleal", el productor teatral, Torry Palenzuela, le apuntó a las obras infantiles encabezadas por mediáticas que impulsan en Mar del Plata promociones para vender entradas.

"Los espectáculos de Marian Farjat, Verónica Ojeda y Silvina Escudero regalan entradas para no sentir vergüenza de una sala vacía", manifestó el productor en diálogo con Ponele la firma.

"Así perjudican a otro infantiles que vienen a buscar el mango y no es leal", señaló Palenzuela. "El mercado en la calle Rivadavia no da para ocho infantiles", agregó.

Hace unos días que Torry hizo un fuerte descargo en las redes sociales y contó que "cuando mis promotores están volanteando, la gente le responde que ya le regalaron entradas para ver a...".

PrimiciasYa.com dialogó con Marian Farjat, quien salió al cruce por los dichos del productor: "Que diga lo que quiera. El que hace 2x1 en la calle es él. Yo estoy muy feliz porque nos está yendo muy bien. Por lo menos 300 entradas vendo teniendo un teatro de 700 localidades. El no creo que venda lo mismo que yo", aseguró la ex Gran Hermano que protagoniza la obra "Había una vez" en el teatro Corrientes.

"Me da lástima que hable mal de otros para vender una entrada. A mí por suerte no me hace falta hacer eso porque la gente me elige todos los días. Mis fans me aman y me ven brillar arriba del escenario. Están orgullosos de mí", añadió Farjat.