Marian Farjat y Verónica Ojeda: Encabezan espectáculos infantiles, pero se pelean a lo grande

El verano teatral de Mar del Plata suele entregar siempre algún enfrentamiento entre las figuras de las diversas obras. Y el del flamante 2017 ofrece uno muy particular, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de dos protagonistas relacionadas con el género infantil: Marian Farjat vs. Verónica Ojeda.

"Había una vez..." y "El Duende Guardián 2", son los espectáculos que una y otra encabezan en La Feliz, respectivamente, y que de algún modo pelean por adueñarse del público compuesto por los más chicos.

Así, en medio de esa disputa, la primera en sacar a relucir se filosa lengua fue la ex Gran Hermano, quien comparó a la ex de Diego Maradona con la "Estatua de la Libertad" por su supuesta poca movilidad arriba del escenario.

Del otro lado, enterada de sus dichos, Ojeda se defendió al recordar que tiene "un esguince" que la limita físicamente. "Al principio iba a bailar, iba a hacer todo, pero ahora no puedo por ese tema. La verdad es que primero está mi salud", afirmó, para luego responderle a Marian. "No me llega ni a los talones", dijo Verónica, quien también cuestionó a su colega por cómo muestra su cuerpo en las redes sociales.