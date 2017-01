Marian Farjat sobre Rosita de Pasión: "Me pareció muy ordinario lo que hizo"

El escándalo con gritos y empujones sucedió cuando Rosita le pidió al elenco de Marian que vayan a promocionar su obra en la puerta del teatro donde están.

Rosita fue ayudada por la gente a levantarse después de la discusión, donde terminó sin su peluca.

Primiciasya.com se comunicó con Rosita quien explicó cómo fue el incidente en plena calle: "Estaba Marian Farjat haciendo una nota a tres metros de la puerta del teatro donde estoy yo. Marian tiene el teatro en la calle Corrientes y entonces fui a meterme porque me pareció desubicado que venga a hacer promoción a la peatonal Rivadavia. Fui y dije que haga promoción en la puerta de su teatro, no en el mío".

