Marian Farjat mostró la cola en un sensual video

Marian Farjat , ex de Lanzelotta, dialogó en exclusiva con este medio y habló del suceso en una disco entre su ex Brian Lanzelotta y Francisco Delgado.





"Hay muchas versiones, yo no estaba ese día. Me contaron personas que estaban ahí que fue así como contaron ustedes", dijo Marian.





Y agregó: "Brian tiene que hacer lo que sienta y no lo que le digan. Me da lástima que Francisco siempre lo quiera llevar para ese lado de las minas y no dejarlo ser, sabiendo que Brian no es como él que está todos los días con una diferente y deja hijos por todo el país".





Unos días después de esto, en Instagram , Marian se volvió a mostrar sensual con un video en donde muestra en primer plano su cola a puro movimiento.





La imagen se llenó de comentarios a puro elogio. ¿Fue un mensaje para Brian?