Marian Farjat: "Brian no es como Francisco que deja hijos por todo el país"

La información sorprendió a todos. Nadie podía entender por qué Francisco Delgado golpeó a Brian Lanzelotta . Eran amigos. Hasta hacía horas se tiraban flores en las redes sociales.





Sin embargo, algo cambió. Producto de la noche y el alcohol, los dos ex participantes de Gran Hermano 2015 se golpearon en la esquina de un boliche en General Roca, Río Negro.





Este medio contó hoy en exclusiva que Brian se puso un poco violento al pasarse de copas y que gritó gran parte de la noche que quería estar con Marian.

. Cansado de esto, Delgado intentó persuadirlo y Lanzelotta le contestó: "¡Vos no entendés nada!". Un poco porque Francisco se hizo la fama de ser poco enamoradizo.





En esa línas, Marian Farjat , ex de Lanzelotta, dialogó en exclusiva con este medio y habló del suceso en la disco y de lo que le generan los dichos de Brian.





"Hay muchas versiones, yo no estaba ese día. Me contaron personas que estaban ahí que fue así como contaron ustedes", dijo Marian.