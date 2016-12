Sorprendieron las imágenes de María Eugenia Ritó en un evento junto a un hombre, tomada de la mano. Rápidamente, se teorizó sobre su vida personal y todos creímos que la vedette estaba en pareja.





La Ritó charló con este medio para referirse a estos rumores y si bien no desmintió la noticia, puso un freno a ciertos títulos impuestos por el medio.









Amplió: "No hay onda para que sea mi novio, tengo buena onda, pero amigo. No me interesa tener una relación, es un copado igual. He salido con un poco de todo yo, él es director. No se sabe el día de mañana. Cenamos, me dejó en mi casa y se fue. Era más que nada conocernos".

"Fue todo muy rápido, de repente, no se sabe las vueltas de la vida. Pero estoy lejos de tener novio. Hoy te digo que no, capaz dentro de un mes te digo que sí. Pero es copado, tiene otra cabeza".

"Me agarraba de la mano, pero para joder. Lo conozco hace poco. Está más allá de las cámaras y de todo. Me dijeron que era un buen tipo. Yo nunca me fijo en el aspecto físico. Nuestra relación fue palo y palo por teléfono. Y fui al evento por un tema laboral", siguió María Eugenia.





Para completar, detalló: "Me pareció un tipo interesante, es muy grosso en lo que hace. Pero no hubo piel como para tener algo. Sino, te lo digo. Yo estoy sola". Hay que creerle, ¿no?

manifestó.