María del Mar: "Me alegra que Matías Alé esté bien, le deseo lo mejor"

Atrás quedó la escandalosa separación de María del Mar Cuello Molar y Matías Alé. Luego de su corto paso por Bailando 2016 -fue la primera participante en ser eliminada-, la bella modelo vuelve a dar que hablar.

En esta oportunidad, a la cordobesa le tocó afrontar rumores de romance con el actor de Educando a Nina, Lucas Velasco, con quien mantiene una, según ella, "una linda amistad".

"Hace un tiempo nació una linda amistad con Lucas, tenemos amigos en común y conozco a casi todos los chicos de la banda y cuando me invitó a participar del video acepté. Igual hay mucha gente que participa en el video y únicamente quise colaborar un poco", señaló María en diálogo con PrimiciasYa.com, durante la presentación de la banda del actor, Arturitos.

"Fueron simplemente rumores, pero nunca pasó nada entre nosotros. Con Lucas somos amigos únicamente", destacó.

Al ser consultada si le gusta como hombre y pareja el ex de Silvina Escudero, indicó: "Si me gustaría como pareja y como hombre, pero somos amigos y lo conozco como conozco a los demás chicos y nada más que eso".

Por otro lado, se refirió a su presente personal y opinó sobre su ex marido, Matías Alé, quien reapareció hace unos días en los medios tras sufrir un nuevo brote psicótico: "De mi parte estuve tranquila, siguiendo con mi vida y alejándome un poco de los medios. En tele escuché que se está recuperando y me alegra que siga adelante. No lo vi cuando estuvo con Susana o en Intrusos, pero me alegra que esté bien. En todo este tiempo no volví hablar con él, para nada. No hablamos nunca más y le deseo lo mejor".

"Ya no quedó más nada que un simple cariño por todo lo que vivimos. El tema divorcio ya quedó resuelto, firmamos todos los papeles así que no nos une más nada. De ahora en más quiero estar un poco más tranquila, con otro perfil. Voy a seguir trabajando como modelo pero con un perfil más bajo, ya pasó todo el escándalo mediático", finalizó María del Mar.