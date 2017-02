Marcelo Polino: "Soy más malo que las arañas"

¿Cómo comenzó Marcelo Polino en el mundo del espectáculo? "Yo estaba de novio con Carmela, la hija de Pipo Pescador y me había ido a vivir a Madrid con ella. Cuando volví no tenía laburo y una amiga me preguntó si quería ir a limpiar el piso en la revista "Tal Cual" y ahí empecé, primero limpiando el piso y luego empecé a escribir, con dos dedos dedos, como pude".