Marcelo Polino sobre los despidos: "Esto se veía venir en Ideas del Sur"

Marcelo Polino tuvo algunos inconvenientes de salud que preocupó a sus amigos, entre ellos, Marcela Tauro, quien le envió saludos públicos en " Días atrás,, entre ellos, Marcela Tauro, quien le envió saludos públicos en " Intrusos ".





Este medio charló con el periodista, quien contó: "Fue una bacteria que tuve días antes de la final, soy vegetariano y había una ensalada con una verdura mal lavada o algo. Fue hace quince días".





"Me hizo mal, me agarró tremenda descompostura. Estoy recuperado al 100% y a partir del lunes, reemplazo a Jorge Rial en Intrusos, durante dos semanas", confesó el conductor.





se refirió a la ola de despidos de la empresa de Cristóbal López. Polino también forma parte de Ideas del Sur ya que fue jurado del " Bailando 2016" y





"Me enteré a la mañana, estoy muy triste porque conozco a todos. Es feo perder un trabajo y en esta fecha es peor", expresó Marcelo.





Luego sorprendió: "Había un rumor en los pasillos, pero nuestro lugar de jurado es distinto. Se veía venir. Nosotros tenemos un pasillo en el que no tenemos mucha interacción con los trabajadores".





Para completar, el animador dijo: "Hablé con María Calatayud y me puse a disposición. A mí me ha pasado lo mismo y los colegas me llamaron para solidarizarse".