Marcelo Open rompió el silencio: "El tweet no era para Jorge Rial ni sus hijas"

En una entrevista con el programa "Resumen de una semana agitada", ciclo que se emite por Radio LK, el abogado Marcelo Open se refirió a la polémica que tuvo con Jorge Rial y sus hijas.

"Las razones por las que escribo en Twitter son humorísticas. El mensaje nunca estuvo dirigido a este señor ni sus hijas. Era para una persona que conozco. Además en ese horario estaba haciendo un trámite fuera del país. Jamás me metería con dos menores. Sean gordas o flacas. Pero recogió el guante y se hizo cargo de algo que no le correspondía. A partir de ahí desató toda su ira y veneno que desde hace tiempo tiene guardado contra mí", señaló.

Open se molestó cuando se le remarcó que parecía una "tomada de pelo" que intente desentenderse del tweet. "Esa es tu interpretación y es muy subjetiva. No voy a discutir lo que vos pensás. Creo que Twitter es un juego donde se ve el sentido del humor de cada uno. Si me llamás para preguntarme por qué lo hice, dejame que yo te de mi explicación. Si vamos a hacer un análisis sintáctico de cada palabra de los 800 millones de usuarios de Twitter, habrá 800 millones de interpretaciones. Hay un dicho que dice al que le quepa el sayo... Si Rial lo tomó para él es su problema".

"Rial en más de una oportunidad se fue de boca y lo querellé por calumnias e injurias. Él se retractó en el año 91 y me pidió disculpas como un caballero. Después me llamó para que le consiga una reserva en un restaurante. Hasta que, hace tres años, hizo un comentario desafortunado sobre una amiga que no voy a mencionar y cortamos el diálogo", explicó.

Respecto a la demanda que le iniciará Rial, Open consideró: "Los conflictos jurídicos se dirimen en Tribunales. Pero los personales se solucionan en otro ámbito. No me refiero a violencia, sino a hablarlo mano a mano en una mesa sin terceros. Lo invité a hacerlo y no aceptó. Entonces cada uno tomará su camino y sabrá lo que tiene que hacer"-

Además, Open acusó a Intrusos de montar una "campaña atroz" en su contra. "Con puestas en escena y lágrimas, que según me dijeron no se les cayó una, trataron de sensibilizar a la opinión pública. Pero no les fue muy bien porque doblé los seguidores en Twitter y mucha gente me brindó un apoyo que realmente emociona. Porque durante 96 horas fui la voz de los sin voz y le puse freno a alguien que abusó de una cámara para resolver sus cuestiones personales. Ando solo por la vida y no tengo custodia. Lo único que tengo es un poco de cerebro, Twitter y algunos amigos que siempre me acompañan".