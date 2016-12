"En lo anímico estoy igual que siempre. Me convulsionó recibir tantas muestras de afecto y de cariño, gente que no tengo ni idea ni quién es. Estoy exactamente igual que siempre. Los insultos no me afectan, me hicieron bien. Algunos me mandaron a hacer dieta y empecé hoy para ponerme en línea", le contó Open a este medio.





Y aseguró que esos mensajes en Twitter no apuntaban a las hijas del periodista: "De ninguna manera eran dirigidos hacia ellas. Jamás me permitiría dirigirme así a dos chicas que no conozco. Además son dos menores,¿con qué sentido me dirigiría así hacia ellas?".





"Recogió un guante que no era para él. Quedó evidenciado lo que piensa la gente con este señor. Personalmente con quien tengo un problema no involucro a terceros. Tengo amigos en el programa de él", aseveró Open.

Y volvió a asegurar: "Son dos chicas que no tienen nada que ver. Yo no rectifico nada. Nunca fue dirigido a él (los mensajes en Twitter), hay ocho mil Jorgitos. Yo no soy una persona pública. Nunca fue dirigido el mensaje a esas chicas, jamás me permitiría agraviar a una mujer y menos a menores".





Open, en tanto, sostuvo que se presentará en la Justicia si Rial lo demanda y contó cómo nacieron las diferencias entre ambos hace ya varios años.