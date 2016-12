Marcelo Corazza, ganador del primer GH, habló por primera vez de la cámara oculta de Intrusos

El primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, habló de la cámara oculta que presentó Jorge Rial en Intrusos un año después de la primera edición del reality, en la que se lo veía conversando en un auto con un joven que había conocido por internet y reconociendo las dudas que tenía sobre su orientación sexual, y declaró al respecto que "el vuelto de exponer de contar y exponer todo es duro, y el de no tener más una vida privada también".

En diálogo con La Once Diez, explicó así que la cámara oculta "es parte de estos vueltos". "Pasé por un mal momento pero desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada y que no era mi meta en la vida", indicó.

Y continuó: "En ese momento me había parecido muy grave, ahora lo miro a la distancia y digo: 'Bueno, ya pasó, ya está'. No soy rencoroso, aunque no me hago el que sea la Madre Teresa, pero si te quedás mirando para atrás no avanzás".

"Jorge Rial no me llamó, pero lo escuché [cuando expresó su arrepentimiento hace unos años] y si se arrepintió está bueno, y lo bueno sería que no vuelva a pasar", manifestó.

Por último, el devenido productor de Telefe y quien se ocupa de las grabaciones en exterior del canal comentó la actual edición del certamen, y expresó: "Vi el final, la apertura y no mucho más. Hace un tiempo que no me está divirtiendo Gran Hermano".

"También es una cuestión de edad", señaló, y afirmó: "La gente más grande nos sentamos y vemos Dueños de la cocina".