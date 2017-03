Maradona trató a Dady Brieva de "mentiroso" y "tiracables"

Distanciados ya desde hace un tiempo, la relación entre Diego Maradona y Dady Brieva parece definitivamente irreconciliable. Luego de que en Infama pusieran al aire un reportaje radial entre Luis Ventura y el humorista, donde este último admite que todo estaba bien "hasta que se metió con mi trabajo", en Infama fueron en busca del astro para conocer su opinión sobre estos dichos. Y el Diez, en un breve diálogo, fue terminante. "Lo conocen solamente en Santa Fe y Buenos Aires", afirmó, para luego tratarlo de "mentiroso" y afirmar que era "tiracables".

Este nuevo capítulo de desencuentros entre ambos se inició en la mencionada entrevista entre Ventura y Dady, quien al ser consultado sobre la relación que lo unía actualmente con el Diez, se sinceró: "Cuando entró a meter a 'Tontín' (por su productor, Jorge Taiana, pareja de Claudia Villafañe) y decir de dónde saca la plata porque Dady no le pasaba un peso, dije 'loco, dejame de hinchar los hue...'. Se está metiendo con mi laburo, está poniendo en duda mis ingresos".

Horas después, cuando en Infama le preguntaron a Diego por estas afirmaciones, él reconoció no estar al tanto, pero igualmente disparó. "No, no sé lo que habrá dicho, pero a Dady Brieva lo conocen solamente en Santa Fe y Buenos Aires, nada más", expresó.

Luego, cuando Rafa Juli le explicó que los comentarios tenían que ver sus críticas al trabajo de Dady y a Taiana, Maradona disparó por segunda vez: "Decile que muestre los recibos de trabajo (sic). No tiene recibos de trabajo. Que no sea mentiroso, Dady Brieva. No tiene recibos. ¡Si era tiracables!"

