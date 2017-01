Maradona pedirá la tenencia de Dieguito Fernando: "Yo no me chupo más el dedo"

Diego Maradona volvió a la Argentina y la polémica estalló no sólo en el ámbito futbolístico, ya que como veedor de la FIFA aseguró que su voto será crucial en la elección del próximo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino también en el círculo familiar.

Ocurre que desde que inició las acciones judiciales contra su ex esposa Claudia Villafañe, el Diez abrió también una disputa con sus hijas, Dalma y Gianinna y por eso se ve impedido de encontrarse con su nieto, Benjamín Agüero.

Maradona también adelantó muy enojado que habló con sus abogados y tiene pensado pedir la tenencia de Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda:

"¿Sabés lo que pasa? No se lo puede sacar a más de 110 kilómetros. Y Mar del Plata está más lejos que 110 kilómetros. Entonces quieren ganar tiempo para traerlo para acá", explicó Maradona en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Luego, afirmó que no se quedará de brazos cruzados y recurrirá a la Justicia para pedir la tenencia de su hijo: "Yo no me chupo más el dedo. Ahora directamente vamos a los abogados. Y si tengo que pedirlo a Dieguito, lo voy a pedir [la tenencia]".

