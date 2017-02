Maradona: "¡Miren si voy a estar celoso! Tendría que ser un bobi"

La pelea judicial entre Verónica Ojeda y Maradona por Dieguito Fernando acaba de arrancar y la relación entre el ex futbolista y su ex se pone cada vez más tensa.

Esta tarde, en una nota con El Diario de Mariana, Maradona aprovechó para ningunear a Ojeda luego de que salieran a la luz las fotos de la rubia con Omar Suárez.

"No me molestó para nada, no las vimos nosotros. Pero paren, tiene todo su derecho", arrancó el Diez. Pero luego, revoleó un palo que llegó muy lejos el entren en comparaciones: "Pero miren lo que tengo al lado. Miren si yo voy a estar celoso, tengo que ser un bobi. Yo lo único que quiero, y sigo diciendo, es ver a mi hijo y nada más".

Por otra parte, Oliva también salió a expresarse: "Pueden decir lo que sea que no nos van a separar, nos amamos más cada día, estamos cada vez mejor. Viven diciendo que nos separamos. Hoy nos reímos, quizá antes yo me ponía mal, él se ponía mal. Hoy superamos todas esas cosas

Luego, disparó contra Ojeda: "Yo creo que los ataques vienen por desesperación, decir 'cómo puede ser que ese tipo no esté conmigo y esté con esta piba', pero ya está. Pasaron muchos años, hay que resignarse. Hay que hacer las cosas bien, como una mujer las debería hacer", concluyó.

