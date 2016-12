Malevo, los gauchos sexy que conquistan el mundo

Dicen que nadie es profeta en su propia tierra. Y eso es más que cierto para los talentosos del grupo Malevo, al menos al comienzo de su carrera. Es que antes de hacerse conocidos en su tierra natal –Argentina– primero debieron deslumbrar a los exigentes jurados del reality America´s Got Talent con sus destrezas en las artes del malambo, ese baile tan típico de las pampas sudamericanas y que ellos han llevado a su máxima expresión. Y no solo con su danza. También con su aspecto y su look: una versión sexy y desenfadada del clásico gaucho argentino, que ellos supieron rediseñar a su estilo. Cuero ajustado, botas ceñidas, boleadoras de fuego, belleza salvaje y cabellos al viento. Las mujeres literalmente suspiran a su paso.

Si bien estos bailarines trabajan juntos desde hace ya más de siete años, recién saltaron a la fama mundial luego de su paso por el reality de talentos más popular del mundo. Y a partir de allí todo fue en ascenso: hicieron shows en Francia, México y Egipto, y pudieron hacer lo que más les gusta: difundir el malambo, su gran pasión.

Acá te contamos cinco cosas sobre Malevo que seguramente no sabías:



1. Origen. "Malevo" significa "matón y pendenciero", y es un término del lunfardo argentino. Por eso precisamente lo eligieron. "Está ligado al gaucho que se fue a lucharla del campo a la ciudad", explican los integrantes del grupo, que creen que la palabra refleja un poco su propia historia: es que ellos crecieron, tanto en lo personal como en lo profesional, y saltaron desde el "potrero" de su juventud a los escenarios más importantes del planeta. Un verdadero logro malevo. A puro talento.

2. Debut. La puerta de entrada hacia America´s Got Talent se la abrió, como no podía ser de otra forma en esta época, YouTube. Grabaron algunos videos con sus bailes, los vio un productor y los convocaron para participar. Y vaya si les fue bien... Hoy despliegan su sex appeal en cada escenario que tocan.



3. Talentos. Todos los miembros de Malevo (un total de 16, que se turnan para actuar) zapatean, tocan el bombo y usan boleadoras (además de otros aditamentos, como látigos y fuego). Y lo más importante: juntos se llevan súper bien, tanto dentro como fuera del escenario. Triunfaron juntos, como equipo.

4. Éxito internacional. Acaban de cerrar la tercera edición del torneo Thai Polo Cup, con un show deslumbrante que se llevó el aplauso cerrado de casi mil personas.

5. Futuro. Durante 2017 harán en Las Vegas un show a beneficio nada menos que junto... ¡al Cirque du Soleil! De verdad se puede afirmar: ¡del potrero a las luces de Las Vegas!



