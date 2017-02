Malena Pichot, tras su cruce en Twitter: "El Pelado Cordera es un violador"

Todo surge a partir de un tuit de la comediante feminista, en el que confirma que el cantante es "tremendo violador". El exlíder de Bersuit Vergarabat respondió a este mensaje y se generó el ida y vuelta.

A raíz de este cruce, la actriz dialogó con este medio y amplió sus declaraciones sobre el artista que estuvo en el centro de la polémica en agosto del año pasado, por decir: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo".





"Él dijo que hay que violar a las mujeres. Si dijo eso, es un violador. Fin. Él mismo dijo que es un violador. No es una expresión, no es una metáfora, no es una forma de decir. Es lo que dice un violador y él es un violador porque es lo que dijo. No hay debate sobre el tema", comentó.





Luego dio detalles sobre los mensajes que se dedicaron en los tuits: "Es un psicópata y un loco, cómo va a saber que yo no fui a su recital. No fui a verlo solista, pero de adolescente fui a ver a la Bersuit a todas partes. Ese tuit hacía referencia a que los violadores y abusadores funcionan en la sociedad perfectamente. Están al lado nuestro, los conocemos. No es fácil descifrar quién es un violador, porque funcionan en el mundo, no son locos sueltos. Nadie está libre, nosotros los consumimos también".





Para completar, Malena subrayó: "Cualquiera puede ser un abusador porque hay una cultura que los avala. Hay textos maravillosos de Enrique Symns diciendo lo que hacía Cordera en los camarines con las chicas. No estaría mal postearlo".

