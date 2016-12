Malena Guinzburg explicó por qué hizo público lo que le pasó: "No decir nada es peor"

Malena Guinzburg se sumó a las denuncias por violencia de género y también cargó contra el hombre que denunció Carolina Aguirre

Al igual que la guionista, no mencionó al acusado, aunque todas las miradas apuntaron inmediatamente a Mariano Feuer , quien se había hecho cargo de los hechos en las redes sociales.

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, la humorista contó que fue muy "violento físicamente". Y agregó: "No le importó que yo llorara y le pidiera de todas las maneras posibles que parara. Ni que intentara frenarlo como sea".

Embed



Este mediodía, la hija de Jorge habló en Telefe sobre por qué se decidió a hacer público su caso ahora: "No decir nada es peor... Lo pensé mucho en hacerlo público", explicó.





"No es sólo que te peguen una trompada, es muy amplio, hay un montón de tipos de violencia. No tengo mucho más para decir que lo que dije. Lo hice para que las mujeres nos animemos a hablar, me liberó mucho", aseveró.









Embed



El video con su palabra en "Morfi, todos a la mesa".