Madonna sorprendió con un show en la protesta de las mujeres contra Trump

La artista estadounidense Madonna hizo una aparición inesperada este sábado en la Marcha de las Mujeres en Washington contra el presidente Donald Trump





"Bienvenidos a la revolución del amor", dijo arriba del escenario principal de la protesta, frente al Capitolio. "Bienvenidos a la rebelión, a nuestra negativa como mujeres a aceptar esta nueva era de tiranía", afirmó.





La cantante de 58 años tomó la palabra casi al final del acto en Washington donde también se expresaron figuras como el icono feminista Gloria Steinem y la actriz Ashley Judd.





"La revolución comienza aquí, no tenemos miedo, no estamos solas, no vamos a retroceder", dijo Madonna ante una gran multitud, conformada en su mayoría por mujeres. "Hay poder en nuestra unificación".





El viernes, la "Diva del Pop" se había declarado desesperada por la victoria electoral de Trump.





"Las mujeres odian a las mujeres, eso es lo que creo que es", había dicho a Billboard Magazine. Madonna había hecho campaña por Hillary Clinton para que sea la primera mujer presidente de Estados Unidos y, tras la derrota de la candidata demócrata, consideró que las mujeres tenían una "incapacidad tribal" para aceptar a una mujer al frente de la Casa Blanca.había dicho a Billboard Magazine.





Pero en la marcha de este sábado, su lenguaje adoptó un tono más inclusivo y revolucionario. "Debía llegar esta oscuridad para despertarnos. El bien no ganó las elecciones, pero el bien ganará al final", concluyó, antes de ponerse a cantar para los congregados allí.





