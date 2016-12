Madonna recordó uno de sus peores momentos

El ícono de la música pop Madonna contó que fue violada a punta de cuchillo y recordó las duras críticas que recibió en los inicios de su carrera por el simple hecho de ser mujer, durante el discurso brindado al recibir el premio a la "Mujer del Año", en la gala anual Billboard Mujeres en la Música, que se celebró en la ciudad estadounidense de Nueva York.





La artista destacó que los calificativos de "zorra" y "arpía" fueron los más usados por sus detractores a la hora de referirse a sus actuaciones, como así también hizo hincapié en los peligros que debió enfrentar cuando cantaba en clubes nocturnos, a principios de la década del '80, según publican los diarios locales.





"Recuerdo sentirme paralizada. Me tomó bastante recuperarme y volver a ser creativa, continuar con mi vida. Me apoyé en la poesía de Maya Angelou, y en los ensayos de James Baldwin, y en la música de Nina Simone. Recuerdo que deseaba tener una colega femenina a la que pudiera acudir por apoyo", expresó Madonna. "Recuerdo sentirme paralizada. Me tomó bastante recuperarme y volver a ser creativa, continuar con mi vida. Me apoyé en la poesía de Maya Angelou, y en los ensayos de James Baldwin, y en la música de Nina Simone. Recuerdo que deseaba tener una colega femenina a la que pudiera acudir por apoyo", expresó Madonna.





"La gente dice que soy polémica, pero creo que lo más polémico que he hecho es sobrevivir. Michael (Jackson) ya no está aquí. Tupac (Shakur) se fue. Prince se fue. Whitney (Houston) ya no está. Amy Winehouse se fue. David Bowie ya no está. Pero yo sigo en pie". Y añadió:





En la misma ceremonia, la cantante Kesha, quien atraviesa una dura batalla legal contra su descubridor y productor Dr. Luke, también se refirió al difícil momento que está pasando.





"Realmente no me sentía con ganas de levantarme y recibir un premio, pero sabía que tenía que salir de mi cama, ponerme las botas, subir aquí y darles las gracias", manifestó.





Tras una larga ovación del público, agregó: "Lo más importante, no dejen que nadie nunca les arrebate la alegría. Se la merecen y gracias por recordarme que yo también me la merezco".