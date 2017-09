Lupe Fuentes Cambiasso, una actriz en crecimiento con presencia en radio

Lupe Fuentes Cambiasso estudia actuación desde que tiene 15 años. Pero la radio ingresó a su vida en el secundario donde tenía un programa en la radio de Villa Ortúzar. Ahora trabaja en tres radios, con columnas de humor y de teatro.





La viene remando hace mucho y hasta viajó a Los Ángeles, Estados Unidos para seguir formándose en actuación becada en la Academia de Stella Adler. Llegó a colaborar para CNN en Español como columnista de espectáculos en el norte del continente y también desde la capital porteña.





La chica no descansa: fue "heladera" en Intrusos , promocionando una famosa marca de helados, aunque todos sabían que, en realidad, estaba actuando.





"Al principio me daba vergüenza estar al lado de él, es intimidante. Pero siempre me tiraba buena onda y ahí empecé a jugar, a hacer voces cuando le presentaba el sabor de la semana, y una vez hasta me pidió que hiciera algo de Shakespeare. De casualidad me acordaba del monólogo de Lady Macbeth y lo hice. Los nervios que pasé...", relató.





"Ahora dejé los helados y comencé en la radio, donde me siento muy cómoda. Digo lo que se me canta. Con respeto, obvio. Tengo una columna de humor en FM Radio Con Vos, el programa se llama 'Contala como quieras', es súper divertido y descontracturado. Y en AM estoy como invitada en el programa 'Cueste lo que cueste', con Franco Torchia y un equipo increíble en Radio El Mundo. Ahí también llevo mi querido Top 5 by Lupe, con un humor más políticamente correcto", agregó. , agregó.

Lupe siguió contando: "También sigo en teatro. De hecho, el otro programa que hago es la versión radial de Farsa Mag, un recomendador de Teatro que sigue mucha gente. Entrevistamos actores, directores y personajes del ámbito teatral, sobre todo independiente. Además, estoy preparando un piloto web. También con Janah Producciones estuve haciendo de notera en desfiles que organizan ellos. Me encanta entrevistar, charlar con la gente y conectarme desde el lado humano. Y sobre todo me gusta hacer reír".





Lupe Fuentes Cambiasso se agregó el apellido de la madre para que no la confundan con la actriz porno que le copió el nombre. Pero nuestra Lupe es más que una actriz y así lo está demostrando en la actualidad. Simpática, divertida y de un talento extraordinario, seguro sabremos más de ella pronto.