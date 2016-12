Luis Ventura fue atendido por el dentista: "Mi hermano me rompió tres dientes postizos"

en "Infama" relataron que Luis Ventura no iba a asistir al programa de América por un accidente en sus dientes. Durante la tarde del miércoles,





El conductor radial y televisivo charló con este medio para detallar el inconveniente que tuvo jugando al paddle con su hermano Carlos.





"Ahora mismo estoy en el dentista, me van a colocar los tres dientes. Estaba jugando con mi hermano, yo juego de revés. tiran una pelota al centro, la busco para pegarle de drive y cuando la busco, veo a Carlitos que busca de revés, intento frenarme, trastabillo y la cabeza me quedó expuesta donde venía la pelota, me pegó con el filo en el maxilar derecho inferior", expuso Luis.





Subrayó: "Me pega donde tengo un puente de tres piezas. Se quebró o astilló el perno. Seguí jugando. No me sangró, pero a los diez minutos se me enredó algo en la campanilla y me di cuenta lo que pasó".





"El dolor fue el golpe, eso lo tengo sensible. Estoy en lo de Toucedo y Bogo, mis dentistas, y van a hacer un pulido del interior del puente", contó luego.





Para completar, fue optimista: "Si todo sale en tiempo y forma, voy al programa. La intención es ir hoy".