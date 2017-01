Luis Pavesio: "He tenido amenazas de los galgueros, son violentos"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Anita Martínez es una de las famosas que luchó con todos sus recursos por obtener la ley que prohíbe las carreras de galgos.

Esa posición pública provocó que recibiera amenazas de muerte por parte de un grupo de galgueros. Incluso La Mole Moli , defensor de los galgueros, cuestionó la postura de la humorista ante este tema.





Primiciasya.com se comunicó con el periodista Luis Pavesio , quien lucha desde hace tiempo contra todo tipo de maltrato animal y opinó del tema galgueros.







"Ellos son violentos. Hicieron un gran lobby para que la ley no saliera. Ahora esá prohibida esta práctiva hay una ley nacional que así lo establece. Hacían negocios con el maltrato de los animales. "No pueden amenazar de esta manera. Yo he tenido amenazas, te increpan por las redes sociales y te amenazan con ir a buscar a la puerta del trabajo".





"Lo mío no es sólo con los galgos. Trabajo por el bienestar de los animales en general. Los galgueros presionan y se enojan. "En el Congreso, el día que se trataba la ley de prohibición, fui y vi como se te tiran te tiran diez galgueros arriba y han lastimado a un montón de gente. Golpeaban a aquellos que llevaban una pancarta en contra de esto", agregó el periodista.