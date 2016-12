Luis Novaresio contó el TOC que tiene con los periódicos

"Me encanta leer los diarios en papel. Me resisto, aunque me levanto muy temprano, a ver las noticias en los sitios web. Me hace feliz el diario, siempre y cuando sea el primero que lo lea. No me gusta que lo lean antes que yo y me pone 'del tomate' que me saquen los suplementos. Si alguien lo agarra y lo pliega mal, me compro otro. Es un TOC que tengo desde siempre", detalló el conductor de América.

"Siempre supe que quería ser periodista. Las vocaciones no se explican, se sienten. Casi como el amor... Cuando era chico jugaba a ser periodista y durante mi adolescencia estuve a cargo del periódico de la escuela".

Siguió contando: "Cuando terminé el secundario, en Rosario, no existía la posibilidad de estudiar Comunicación porque la facultad había sido degradada primero y cerrada después por los militares, en la época del Proceso. No había la cantidad de Institutos que hay hoy en la ciudad".





Desayuno Americano", manifestó: "De lo que vi, hice el clásico: '¿Qué puedo elegir que me disguste menos?' Tenía la posibilidad de estudiar en la Universidad y me decanté por la Abogacía, y fui feliz. Para mí es una herramienta muy importante haber pasado por la facultad de Derecho. Me ayudó muchísimo en el trabajo". Para completar, el co-conductor de "manifestó:

En una entrevista para la revista Caras, el periodista Luis Novaresio contó su camino dentro del medio y reveló un TOC que tiene con los periódicos.