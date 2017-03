Lucía Rubio habló de su cruce con Evelyn: "Yo voy a trabajar, no a hacer amigas"

Nosotros a la mañana", el ciclo de Fabián Doman por el Trece, cuando Lucía Rubio, la secretaria hot del conductor. Un tenso momento al aire se vivió en "", el ciclo depor el Trece, cuando Evelyn von Brocke se cruzó conla secretaria hot del conductor.

"Me da la sensación que Lucía va progresando a pasos agigantados y en cualquier momento se queda con alguna de estas sillas", comenzó chicaneando la periodista y panelista a la modelo. , comenzó chicaneando la periodista y panelista a la modelo.

Este medio dialogó con Lucía sobre lo sucedido y no se mostró afectada por el hecho: "Con Evelyn no tengo trato directamente, no me saludo ni nada. Pero no es de mala onda, no hay. Tampoco me interesa tener un vínculo. Yo voy a trabajar, no a hacer amigas. Si tengo buena onda, buenísimo".

"Con Tomy (Dente) y Matilda (Blanco) me llevo súper bien. Pero no tengo la necesidad de ser su amiga, me da lo mismo. No me molestó su comentario, ella tiene su forma de pensar y la respeto. Estamos en edades diferentes y tomamos las cosas distintas. Jamás iría por su silla, quiero aclarar eso", completó la joven, alejándose de una posible pelea mediática con la ex de Doman.