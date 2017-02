Lucas Velasco y María del Mar, apasionados en ropa interior

Lucas Velasco y María del Mar dialogaron con Caras sobre el inicio del romance y además, realizaron una sensual producción de fotos para una marca de ropa.

"Nos juntamos a comer sushi. Estaba claro que iba a estar todo bien porque ya había un histeriqueo previo, pero la verdad es que nos tomamos las cosas de a poco", contó la modelo.

El motivo de la elección de la casa de él para su primera cita fue más que obvio: "Hay que entender el momento. No daba ir a un lugar público; corríamos el riesgo de exponer algo que podía resultar o no. Quizás alguien nos reconocía, nos sacaban una foto y se hacía público algo que ni siquiera había comenzado. Por eso decidimos conocernos entre cuatro paredes. Fue una noche rara; ella es súper tímida, hablaba poco, yo hablaba y me respondía solo", aseguró Lucas. "Lo que sucedió es que nos empezamos a conocer. Nos gustamos. Hubo química y las razones por las cuáles tuvimos nuestra primera cita entre cuatro paredes son más sencillas de lo que la gente se puede imaginar", afirmó ella.

Luego, la morocha contó que está viviendo en la casa de él: "Lucas me está 'aguantando' hasta que encuentre mi lugar. Somos muy compañeros, nos encanta pasar todo el día juntos, pero no queremos quemar etapas. Para la convivencia ya habrá tiempo. Yo quiero tener mi casa y que ambos conservemos nuestros respectivos espacios", contó María del Mar.

"Nos llevamos perfecto en la convivencia", agregó Lucas. "Yo creo que no se va más... ella es un amor de mujer. Cocina, me ayuda a limpiar y a ordenar la casa. Colabora en todo. Yo me hago el 'gil'. Así, a lo mejor, se termina quedando", concluyó.

