Lucas Tisera: "A Cynthia le escribí un tema, fue un momento feo pero ya pasó"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Estoy muy feliz, no me esperaba toda esta repercusión. Ya veníamos armando algunos temas y cuando salió la idea de mezclar cumbia villera con cumbia colombiana fue increíble", expresó el ex " Gran Hermano ".







"El estilo musical tiene mucho acordeón, mucha trompeta. Estoy trabajando con Leandro que tiene mucha experiencia en otras bandas. Ahora se viene una gira por Salta, Jujuy, Mendoza, Chile, Bolivia. Estoy muy contento", agregó.





Me siento estupendo. Ya pasó, fue un momento bastante feo para mí. De hecho le escribí un tema que se llama Sin rencores. Fue un momento feo pero ya pasó". Acerca de su separación de Cynthia Aller por lo que estuvo mal hace un tiempo, destacó: "





