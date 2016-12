Lourdes Sánchez en su rol de madre: "No sé de dónde me salió todo este instinto"

A un mes de que llegara al mundo, Lourdes Sánchez visitó Intrusos para presentar en el programa al pequeño Valentín, su hijo, fruto de la relación con el productor Pablo Chato Prada. Conmovida aún por la flamante etapa que vive, la conductora de El Universo de Lourdes reconoció: "Me emociona profundamente verme como mamá".

"Como bebé es un amor. Se despierta cada dos o tres horitas para la teta. Es un genio. ¿Y yo como mamá? Ayer decía: 'Me admiro'. Me emociona verme como mamá. No sé de dónde me salió todo este instinto. Se ve que lo tenía muy a flor de piel. Soy una madraza", aseguró la bailarina, quien agregó: "Desconocía este amor".

Sobre el Chato, su pareja, Lourdes valoró que "es un gran apoyo en este momento y también antes", en tanto que reveló los detalles de una foto que circuló por las redes y donde se la puede ver a ella un rato antes de dar a luz a Valentín.

"Le dije que no subiera esa foto, pero era la única que teníamos con todo el equipo. Y la sacaron en el peor momento: la contracción más fuerte que tuve en todo el trabajo de parto fue ahí. Me acuerdo porque no podía mirar. ¡Quería llorar!", confesó.