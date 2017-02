Lourdes Sánchez sobre la recuperación de su operación: "En unas semanas vuelvo al ruedo"

La bailarina, Lourdes Sánchez , luego de su baja del elenco de "Bien argentino" y tras su operación de una hernia de disco en la columna se refirió a su recuperación, aseguró que es "muy rápida" y confirmó que "en unas semanas vuelvo al ruedo".

En nota con La Once Diez contó sobre su operación de la columna que "estoy perfecta, tenía muchísimo miedo, pero estoy bien, ahora estoy feliz, era un dolor tan fuerte que ahora puedo disfrutar cosas como salir a caminar, o sentarme". "Estoy esperando ansiosa de volver al ruedo ya en un par de semanas, la recuperación es muy rápida", confesó. Mientras que reveló que "una vez que hice la operación estaba esa misma noche caminando por mi casa sin dolor".

En este sentido arengó a quienes sufran su mismo padecimiento: "Aquellos que sufran lo mismo que yo, contáctense conmigo que tengo los mejores doctores para recomendar". En cuanto a su estado aclaró que "todavía tengo un poco más sensible la pierna izquierda que la derecha, pero es normal por el tipo de operación que me hicieron porque me tocaron mucho el nervio".

"lo único que quiero es bailar, no me gustaría ser jurado o couch al menos que realmente no pueda bailar". "Pero en un futuro si me gustaría ser productora, le tiro muchos tips al Chato", señaló. En referencia a la posibilidad de volver al bailando como jurado o como couch, debido a su operación, aseguró queseñaló.

"no sé todavía nada, el Chato no me cuenta, hay cosas que ustedes (el periodismo) seguramente saben más que yo, si estoy, seguramente voy a ser la última en enterarme". "Yo veo cuando anota las parejas en una libretita que él tiene, como un almacenero anota todo ahí", reveló. A la vez que al ser consultada acerca de si es cierto que la tenista, María Sharapova, le mandó mensajes a "yo creí que era una broma, pero era verdad, es increíble". Sobre el Bailando, se le preguntó si estará participando como bailarina y respondió que(el periodismo), reveló. A la vez que al ser consultada acerca de si es cierto que la tenista, María Sharapova, le mandó mensajes a Marcelo Tinelli para preguntarle cuándo empezaba el Bailando, contestó que