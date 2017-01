Primiciasya.com se comunicó la semana pasada con Lourdes Sánchez quien contó en exclusiva y por primera vez el problema físico que está afrontando y que no le permite subirse al escenario de "Bien argentino" en Carlos Paz.

"Hace una semana empecé a quedarme dura de la cintura, a tirarme en la cama mal, con mucho dolor, al punto de estar llorando. Justo tuve que venir a Carlos Paz y me hice un par de cosas en Buenos Aires. Cuando llegué a Carlos Paz ya no podía ni moverme", expresó la mujer del , expresó la mujer del Chato Prada

Y detalló: "Me hice una resonancia y ahí salió que tengo tres hernias de disco y una bastante comprometida con desplazamiento. Los médicos no entienden cómo aguantaba el dolor. Para evitar una cirugía estamos haciendo ozonoterapia que dicen que ayuda mucho a las hernias de disco".



"Hoy me voy a hacer lo que se llama intradiscal que es como un bloqueo. Dicen que voy a andar bastante bien con eso para volver lo más rápido que se pueda a Bien argentino", cerró la bailarina.

Lo cierto es que a raíz de este problema físico ayer trascendió que Lourdes se habría bajado definitivamente de la obra por su problema físico.

"El rumor es falso. Lourdes estuvo antes de ayer que vino a ver la función. La presentamos ante el público. Esto no es culpa de ella. Es un percance". Marcelo Iripino , protagonista de la obra, dialogó con este medio y aclaró:



"Ella tiene un tiempo de reposo pero obviamente si se recupera con el tratamiento que está haciendo sigue en Bien argentino. Ayer estuvimos comiendo un asado en lo de Adabel Guerrero festejando por su recuperación porque estaba un poco mejor. Está con un corsé que no le permite estar tanto en movimiento y está cada vez mejor".

"Lourdes se emociona cada vez que se habla de la obra y quiere estar. De hecho fue una de las primeras que abrió Bien argentino en calle Corrientes conmigo. Todo sigue igual, ojalá se recupere. Ojalá se recupere Lourdes. Se dice que se dio de baja pero no es así. El deseo nuestro y el de Lourdes es que se recupere y vuelva al escenario", cerró el coreógrafo.





Luego, Primiciasya.com fue en busca de la protagonista de esta historia, Lourdes Sánchez, quien confirmó que no se baja de la obra.





"No, no me bajo de la obra. Tengo que completar mi tratamiento de diez sesiones de ozonoterapia y ahí vamos a ver si la lesión disminuye", aclaró Lourdes.







"Recién voy por la sexta sesión y ya me alivió bastante. Ojalá pueda volver pero no me bajé", cerró la bailarina.