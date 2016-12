Lourdes Sánchez: "A veces siento que Pampita es víctima, pero lo de ayer estuvo recontra de más"

El lunes por la noche, tras un primer cruce con Lizy Tagliani, la jurado de ShowMatch estalló en una crisis que finalizó con serias demandas hacia Marcelo Tinelli.

"Estoy sentada acá, y no hacen otra cosa que atacarme. Sos vos el que preguntaste cuántos minutos lleva el programa y no se habla de otra cosa y me enfocan todo el tiempo", comenzaba Carolina.

"Yo vengo como jurado, no vengo a sentarme acá para que todos me bardeen. Yo no quiero hablar de este tema. Me parece que están todos aliados con esto. ¿Cuántos minutos llevo con la cámara en la cara?", seguía

"La verdad no me merezco este lugar que me están poniendo. Vos lo sabés muy bien y sos hombre y tenés que defender a una mujer a la que atacan cinco personas todo el tiempo", disparaba Pampita contra el conductor.

Luego del escándalo varias fueron las voces que opinaron sobre lo ocurrido. Una de ellas, fue Lourdes Sánchez, mujer del Chato Parada, quien defendió a Tinelli en diálogo con un ciclo radial.

"A veces me da pena y siento que Pampita es víctima, pero lo de ayer para mí estuvo recontra de más", dijo la bailarina al programa Moskita muerta.

"Fue fuerte y sonó raro, pero después se debe haber arrepentido, porque fue como mucho. Me puso incómoda y me dio mucha pena por Marcelo porque los que lo conocemos sabemos que él siempre defiende al más débil, así que por ese lado no me gustó y no comparto lo de 'Pampita'", concluyó Lourdes.