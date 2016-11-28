lunes, 28 de noviembre de 2016
Adrián Pallares

Los premios Tato 2016 ya tienen sus nominados

La ceremonia que realiza anualmente por la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el CCK.

Los premios Tato 2016 ya tienen sus nominados

La Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) entregará el Próximo 5 de diciembre los Premios Tato 2016. En Este marco, Revelo La Lista de nominados a los premios de la industria televisiva Argentina.

La Lista completa de nominados:

BIG SHOW

  • MARLEY PRESENTA – TELEFE
  • SHOWMATCH – EL TRECE
  • SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE


PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO

  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA
  • LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
  • SEGÚN ROXI – TV PUBLICA


PROGRAMA FICCIÓN DIARIA

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE
  • LA LEONA – TELEFE
  • LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE


PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE

  • CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN -EL TRECE
  • CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TELEFE – TELEFE
  • CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA


PROGRAMA CULTURAL

  • CIENTÍFICOS INDUSTRIA ARGENTINA – TV PÚBLICA
  • LOS SIETE LOCOS – TV PÚBLICA
  • RESTO DEL MUNDO – EL TRECE


PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

  • ESCAPE PERFECTO-TELEFE
  • LOS 8 ESCALONES – EL TRECE
  • PASAPALABRA- EL TRECE
  • PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS
  • BENDITA – CANAL 9
  • INTRUSOS – AMÉRICA
  • LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – EL TRECE


PROGRAMA DE HUMOR

  • EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
  • NOTICAMPI – TELEFE
  • PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT


MAGAZINE

  • DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
  • EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
  • TOMATE LA TARDE – TV PÚBLICA


INTERÉS GENERAL

  • ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
  • ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
  • EL BUSCADOR EN RED – TV PÚBLICA


PROGRAMA INFANTIL

  • LOS CREADORES – TELEFE
  • PANAM Y CIRCO – EL TRECE
  • PIÑÓN EN FAMILIA – EL TRECE


PROGRAMA MUSICAL

  • ARGENTINA FESTEJA – TV PÚBLICA
  • EN ESTEREO – CANAL 9
  • LA PEÑA DE MORFI – TELEFE


PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE

  • ANIMALES SUELTOS – AMÉRICA
  • INTRATABLES – AMÉRICA
  • PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE


NOTICIERO

  • DIARIO DE MEDIANOCHE – TELEFE
  • TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
  • TELENOCHE – EL TRECE


TALENT SHOW

  • CANTA SI PUEDES – EL TRECE
  • DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
  • EL GRAN BARTENDER – TELEFE


PROGRAMA DE COCINA

  • MORFI, TODOS A LA MESA/MORFI CAFÉ – TELEFE
  • COCINEROS ARGENTINOS – TV PÚBLICA
  • QUE MAÑANA – CANAL 9


REALITY/DOCUREALITY

  • COMBATE – CANAL 9
  • HOLA Y ADIÓS – TELEFE
  • PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE


ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA

  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – MARTINA GUSMAN
  • LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – SOLEDAD VILLAMIL
  • LA LEONA – TELEFE – NANCY DUPLÁA
  • LOS RICOS NO PIDEN PERMISOS – EL TRECE – JULIETA CARDINALI


ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA

  • EDUCANDO A NINA-TELEFE – GRISELDA SICILIANI
  • PSICONÁUTAS/LOCO X VOS – TBS/TELEFE – JULIETA ZYLBERBERG
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – FLORENCIA BERTOTTI
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JULIETA DÍAZ


ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA

  • EL MARGINAL – TV PUBLICA – JUAN MINUJIN
  • LA ULTIMA HORA – TV PUBLICA – DANIEL ARAOZ
  • LA ULTIMA HORA – TV PUBLICA – NORMAN BRISKI
  • LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – LUCIANO CACERES


ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA

  • BOY SCAUT – UN3 – ROBERTO CARNAGHI
  • EDUCANDO A NINA TELEFE – ESTEBAN LAMOTHE
  • LOCO X VOS – TELEFE – JUAN MINUJIN
  • PSICONAUTAS – TBS – GABRIEL "PUMA" GOITY
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ADRIÁN SUAR


ACTRIZ DE REPARTO

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – JORGELINA ARUZZI
  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – VERÓNICA LLINÁS
  • LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – GLORIA CARRA
  • LA ULTIMA HORA – TV PÚBLICA – VIOLETA URTIZBEREA
  • SEGÚN ROXI – TV PÚBLICA – DOLORES FONZI


ACTOR DE REPARTO

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – DIEGO RAMOS
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – NICOLAS FURTADO
  • LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA – ALBERTO AJAKA
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – FABIÁN VENA
  • ULTIMATUM – TV PÚBLICA – HUGO ARANA


CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE

  • ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – MIRTHA LEGRAND
  • EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARIANA FABBIANI
  • GRAN HERMANO ARGENTINA / EL DEBATE – LA REVANCHA / DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA-AMÉRICA-AMÉRICA – PAMELA DAVID
  • MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – CARINA ZAMPINI
  • SUSANA GIMÉNEZ-TELEFE- SUSANA GIMÉNEZ


CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE

  • ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA – ALEJANDRO FANTINO
  • BENDITA – CANAL 9 – BETO CASELLA
  • HACELO FELIZ / LOS 8 ESCALONES / A TODO O NADA (LA MEJOR ELECCIÓN / ESPECIAL PERROS) – EL TRECE – GUIDO KACZKA
  • MEJOR DE NOCHE – CANAL 9 – LEO MONTERO
  • RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE – IVÁN DE PINEDA
  • SHOWMATCH – EL TRECE – MARCELO TINELLI


CONDUCCIÓN NOTICIERO

  • AMÉRICA NOTICIAS 2da EDICIÓN – AMÉRICA – GUILLERMO ANDINO/MÓNICA GUTIÉRREZ
  • ARRIBA ARGENTINOS – EL TRECE – DÉBORA PEREZ VOLPIN/MARCELO BONELLI
  • SÍNTESIS-EL TRECE – MARIO MASSACCESI
  • TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE – CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI
  • TELENOCHE – EL TRECE – SANTO BIASATTI/MARIA LAURA SANTILLÁN


CONDUCCIÓN PERIODÍSTICA

  • ANIMALES SUELTOS-AMÉRICA-ALEJANDRO FANTINO
  • DEBO DECIR-AMÉRICA-LUIS NOVARESIO
  • INTRATABLES-AMÉRICA-SANTIAGO DEL MORO
  • PERIODISMO PARA TODOS-EL TRECE- JORGE LANATA


LABOR PERIODÍSTICA

  • DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – LUIS NOVARESIO
  • INTRATABLES – AMÉRICA – JONATAN VIALE
  • TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – REYNALDO SIETECASE
  • TELENOCHE – EL TRECE – NICOLAS WIÑAZKI

LABOR CÓMICA

  • EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS – SEBASTIAN WAINRAICH
  • NOTICAMPI – TELEFE – "CAMPI"
  • PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT – DIEGO CAPUSOTTO
  • SUSANA GIMENEZ – TELEFE – ANTONIO GASALLA


PANELISTA

  • BENDITA – CANAL 9 – TITÍ FERNANDEZ
  • DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – FACUNDO PASTOR
  • INTRUSOS/DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – ADRIÁN PALLARES
  • MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – MALENA GUINZBURG
  • PONELE LA FIRMA / LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – AMÉRICA/EL TRECE – YANINA LATORRE


CORTINA MUSICAL

  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE
  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – PALITO ORTEGA / LALO FRANSEN / MONA GIMÉNEZ
  • LA LEONA – TELEFE – MISS BOLIVIA
  • SHOWMATCH – EL TRECE-CANDELARIA TINELLI / BENJAMÍN AMADEO / ESTANISLAO FOLLIN / AXEL PIERETTI


DIRECCIÓN EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – MARIANO ARDANAZ / JAVIER PERÉZ / PABLO AMBROSINI
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PERÉZ / ALEJANDRO CIANCIO
  • LA LEONA – TELEFE – JUAN CARLOS LUNA / OMAR AIELLO / PABLO AMBROSINI
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – DANIEL BARONE


GUION ORIGINAL DE FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA-TELEFE – ERNESTO KOROVSKY /SILVINA FREDJKES / ALEJANDRO QUESADA
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIAN CAETANO / GUILLERMO SALMERON
  • PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TBS – PEDRO SABORIDO / DIEGO CAPUSOTTO
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JAVIER DAULTE


DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – JULIA FREID
  • EL MARGINAL – TV PUBLICA – JULIA FREID
  • LA LEONA – TELEFE – BRENDA KREINER /ANNA CARNOVALE / LUCIA ACUÑA
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JUAN MARIO ROUST


VESTUARIO EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – AMELIE CORAL / VANDA VARELA
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ANDREA DUARTE
  • LA LEONA – TELEFE – GEORGINA DUARTE / ANABELA MOSCA
  • LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – MARÍA TERESA NÚÑEZ


DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE- SERGIO DOTTA / ALBERTO ECHENIQUE / OMAR MAGGI
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SERGIO DOTTA
  • LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – MAX RUGGIERI / MATIAS MESA
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – GUILLERMO ZAPPINO


EDICIÓN EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA – TELEFE – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICCIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / JONATHAN SMEKE
  • EL MARGINAL – TV PÚBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN
  • LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – NATACHA VALERGA / FRANCISCO FREIXA
  • LA LEONA -TELEFE-HERNAN LUNA / ALEJANDRO PIS SANCHEZ / ADRIAN PARDO
  • SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ALEJANDRO ALEM


ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN

  • EDUCANDO A NINA- TELEFE-JULIA FREID
  • EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID
  • LA LEONA-TELEFE- SILVANA GUIOSTOZZI/ROBERTO DOMÍNGUEZ
  • LOS RICOS NO PIDEN PERMISO- EL TRECE- MARIANA SOURROUILLE


DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN

  • EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – FERNANDO ROLÓN
  • PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – LUIS BARROS
  • SHOWMATCH – EL TRECE – ALEJANDRO RIPOLL
  • SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – EUGENIO GORKIN


EDICIÓN EN NO FICCIÓN

  • BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTÍN RODRÍGUEZ / FACUNDO CHISARIEL
  • DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARTÍN ANAPIOS / JORGE MIREMONT / PABLO GAVIOLI
  • PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CARLOS CHRISTENSEN / FELIX VILLAVERDE / DANIEL GORDO DÍAZ
  • RESTO DEL MUNDO – EL TRECE – GABRIEL BOS
  • SHOWMATCH – EL TRECE – FERNANDO RIVOLDINI / GUILLERMO PRADA / LEONARDO BONAVENTURA


ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN

  • COCINEROS ARGENTINOS – TV PÚBLICA – ALCIRA MENDOZA
  • DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE – PAOLA GIAI / NICOLÁS BAGNATI
  • ESCAPE PERFECTO – TELEFE – MARTIN SEIJAS
  • MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – SILVINA GIUSTOZZI
  • SHOWMATCH – EL TRECE – GUSTAVO POMES
  • SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – MARTÍN SEIJAS
  • TELENOCHE – EL TRECE – ALEJO PETRUCCI


DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN

  • DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE – PAOLA GIAI
  • PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CHRISTIAN GHIELMETTI
  • SHOWMATCH – EL TRECE – VALERIA PALMIERI
  • SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE


VESTUARIO EN NO FICCIÓN

  • ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – HÉCTOR VIDAL RIVAS
  • EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE-MERCEDES GARAY / PAOLA BLANCO / GISELA SABINO
  • SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO
  • SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – CAROLINA DOMENEGUETTI / GABRIELA LEDESMA


PROGRAMA PERIODÍSTICO-CABLE

  • A DOS VOCES – TN
  • ECONOMÍA POLÍTICA – C5N
  • EL JUEGO LIMPIO – TN
  • LOS LEUCO – TN


PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE

  • ESTUDIO FUTBOL – TYC SPORTS
  • NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS
  • TN DEPORTIVO (DOM)- TN


PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL-CABLE

  • EN EL CAMINO – TN
  • LA VIOLA – TN
  • PURA QUÍMICA – ESPN


CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE

  • 50 MINUTOS- CANAL 26 – MARIA O`DONNELL
  • HACETE DE OLIVA – CANAL DE LA CIUDAD – LAURA OLIVA
  • MUNDO LEO / ESPECIAL 60 MINUTOS / AGENDA FOX SPORTS – DEPORTV/FOX SPORTS- ALINA MOINE
  • TIPOS DE MINAS – CANAL DE LA CIUDAD – DALIA GUTMANN
  • TN 13 a 16 – TN – FLORENCIA ETCHEVES


CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE

  • ALTERADOS X PI – CANAL ENCUENTRO – ADRIÁN PAENZA
  • ASOMBROSAMENTE / NET, NUNCA ES TARDE – NATIONAL GEOGRAPHIC/FOX SPORTS- GERMÁN PAOLOSKI
  • FÚTBOL COMPACTO / EL DIARIO – DEPORTV/C5N – VÍCTOR HUGO MORALES
  • TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN – NELSON CASTRO
  • TN CENTRAL / LOS LEUCO – TN/TN – DIEGO LEUCO

Adrián Pallares Adrián Suar Alejandro Fantino Alina Moine América Noticias Animales sueltos Antonio Gasalla Benjamín Amadeo Beto Casella Candelaria Tinelli Carina Zampini Combate Cristina Pérez Desayuno Americano Diego Ramos Dolores Fonzi Educando a Nina El Marginal Esteban Lamothe Fabián Vena Florencia Bertotti Gabriel Germán Paoloski Gran Hermano Griselda Siciliani Guido Kaczka Guillermo Andino Intratables Intrusos Jonatan Viale Jorge Lanata Jorgelina Aruzzi Julieta Cardinali Julieta Díaz Julieta Zylberberg La Leona Leo Montero Los Ángeles de la mañana Luis Novaresio Malena Guinzburg Marcelo Bonelli Marcelo Tinelli Mariana Fabbiani Mario Massaccesi Marley Mirtha Legrand Mónica Gutiérrez Nancy Dupláa Palito Ortega Pamela David Panam Ponele la firma Roberto Carnaghi Santiago del Moro Santo Biasatti ShowMatch Susana Giménez Telefe Telefe Noticias Violeta Urtizberea Yanina Latorre

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