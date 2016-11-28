Los premios Tato 2016 ya tienen sus nominados

La Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) entregará el Próximo 5 de diciembre los Premios Tato 2016. En Este marco, Revelo La Lista de nominados a los premios de la industria televisiva Argentina.
La Lista completa de nominados:
BIG SHOW
- MARLEY PRESENTA – TELEFE
- SHOWMATCH – EL TRECE
- SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE
PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA
- LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
- SEGÚN ROXI – TV PUBLICA
PROGRAMA FICCIÓN DIARIA
- EDUCANDO A NINA – TELEFE
- LA LEONA – TELEFE
- LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE
PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE
- CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN -EL TRECE
- CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TELEFE – TELEFE
- CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA
PROGRAMA CULTURAL
- CIENTÍFICOS INDUSTRIA ARGENTINA – TV PÚBLICA
- LOS SIETE LOCOS – TV PÚBLICA
- RESTO DEL MUNDO – EL TRECE
PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO
- ESCAPE PERFECTO-TELEFE
- LOS 8 ESCALONES – EL TRECE
- PASAPALABRA- EL TRECE
- PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS
- BENDITA – CANAL 9
- INTRUSOS – AMÉRICA
- LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – EL TRECE
PROGRAMA DE HUMOR
- EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS
- NOTICAMPI – TELEFE
- PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT
MAGAZINE
- DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA
- EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
- TOMATE LA TARDE – TV PÚBLICA
INTERÉS GENERAL
- ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
- ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA
- EL BUSCADOR EN RED – TV PÚBLICA
PROGRAMA INFANTIL
- LOS CREADORES – TELEFE
- PANAM Y CIRCO – EL TRECE
- PIÑÓN EN FAMILIA – EL TRECE
PROGRAMA MUSICAL
- ARGENTINA FESTEJA – TV PÚBLICA
- EN ESTEREO – CANAL 9
- LA PEÑA DE MORFI – TELEFE
PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE
- ANIMALES SUELTOS – AMÉRICA
- INTRATABLES – AMÉRICA
- PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
NOTICIERO
- DIARIO DE MEDIANOCHE – TELEFE
- TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
- TELENOCHE – EL TRECE
TALENT SHOW
- CANTA SI PUEDES – EL TRECE
- DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
- EL GRAN BARTENDER – TELEFE
PROGRAMA DE COCINA
- MORFI, TODOS A LA MESA/MORFI CAFÉ – TELEFE
- COCINEROS ARGENTINOS – TV PÚBLICA
- QUE MAÑANA – CANAL 9
REALITY/DOCUREALITY
- COMBATE – CANAL 9
- HOLA Y ADIÓS – TELEFE
- PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE
ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – MARTINA GUSMAN
- LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – SOLEDAD VILLAMIL
- LA LEONA – TELEFE – NANCY DUPLÁA
- LOS RICOS NO PIDEN PERMISOS – EL TRECE – JULIETA CARDINALI
ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA
- EDUCANDO A NINA-TELEFE – GRISELDA SICILIANI
- PSICONÁUTAS/LOCO X VOS – TBS/TELEFE – JULIETA ZYLBERBERG
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – FLORENCIA BERTOTTI
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JULIETA DÍAZ
ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA
- EL MARGINAL – TV PUBLICA – JUAN MINUJIN
- LA ULTIMA HORA – TV PUBLICA – DANIEL ARAOZ
- LA ULTIMA HORA – TV PUBLICA – NORMAN BRISKI
- LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – LUCIANO CACERES
ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA
- BOY SCAUT – UN3 – ROBERTO CARNAGHI
- EDUCANDO A NINA TELEFE – ESTEBAN LAMOTHE
- LOCO X VOS – TELEFE – JUAN MINUJIN
- PSICONAUTAS – TBS – GABRIEL "PUMA" GOITY
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ADRIÁN SUAR
ACTRIZ DE REPARTO
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – JORGELINA ARUZZI
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – VERÓNICA LLINÁS
- LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – GLORIA CARRA
- LA ULTIMA HORA – TV PÚBLICA – VIOLETA URTIZBEREA
- SEGÚN ROXI – TV PÚBLICA – DOLORES FONZI
ACTOR DE REPARTO
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – DIEGO RAMOS
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – NICOLAS FURTADO
- LA ÚLTIMA HORA – TV PÚBLICA – ALBERTO AJAKA
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – FABIÁN VENA
- ULTIMATUM – TV PÚBLICA – HUGO ARANA
CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE
- ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – MIRTHA LEGRAND
- EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARIANA FABBIANI
- GRAN HERMANO ARGENTINA / EL DEBATE – LA REVANCHA / DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA-AMÉRICA-AMÉRICA – PAMELA DAVID
- MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – CARINA ZAMPINI
- SUSANA GIMÉNEZ-TELEFE- SUSANA GIMÉNEZ
CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE
- ANIMALES SUELTOS CLÁSICO – AMÉRICA – ALEJANDRO FANTINO
- BENDITA – CANAL 9 – BETO CASELLA
- HACELO FELIZ / LOS 8 ESCALONES / A TODO O NADA (LA MEJOR ELECCIÓN / ESPECIAL PERROS) – EL TRECE – GUIDO KACZKA
- MEJOR DE NOCHE – CANAL 9 – LEO MONTERO
- RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE – IVÁN DE PINEDA
- SHOWMATCH – EL TRECE – MARCELO TINELLI
CONDUCCIÓN NOTICIERO
- AMÉRICA NOTICIAS 2da EDICIÓN – AMÉRICA – GUILLERMO ANDINO/MÓNICA GUTIÉRREZ
- ARRIBA ARGENTINOS – EL TRECE – DÉBORA PEREZ VOLPIN/MARCELO BONELLI
- SÍNTESIS-EL TRECE – MARIO MASSACCESI
- TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE – CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI
- TELENOCHE – EL TRECE – SANTO BIASATTI/MARIA LAURA SANTILLÁN
CONDUCCIÓN PERIODÍSTICA
- ANIMALES SUELTOS-AMÉRICA-ALEJANDRO FANTINO
- DEBO DECIR-AMÉRICA-LUIS NOVARESIO
- INTRATABLES-AMÉRICA-SANTIAGO DEL MORO
- PERIODISMO PARA TODOS-EL TRECE- JORGE LANATA
LABOR PERIODÍSTICA
- DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – LUIS NOVARESIO
- INTRATABLES – AMÉRICA – JONATAN VIALE
- TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – REYNALDO SIETECASE
- TELENOCHE – EL TRECE – NICOLAS WIÑAZKI
LABOR CÓMICA
- EL MUNDO DESDE ABAJO – TBS – SEBASTIAN WAINRAICH
- NOTICAMPI – TELEFE – "CAMPI"
- PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT – DIEGO CAPUSOTTO
- SUSANA GIMENEZ – TELEFE – ANTONIO GASALLA
PANELISTA
- BENDITA – CANAL 9 – TITÍ FERNANDEZ
- DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – FACUNDO PASTOR
- INTRUSOS/DESAYUNO AMERICANO CON PAMELA – AMÉRICA – ADRIÁN PALLARES
- MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – MALENA GUINZBURG
- PONELE LA FIRMA / LOS ÁNGELES DE LA MAÑANA – AMÉRICA/EL TRECE – YANINA LATORRE
CORTINA MUSICAL
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – PALITO ORTEGA / LALO FRANSEN / MONA GIMÉNEZ
- LA LEONA – TELEFE – MISS BOLIVIA
- SHOWMATCH – EL TRECE-CANDELARIA TINELLI / BENJAMÍN AMADEO / ESTANISLAO FOLLIN / AXEL PIERETTI
DIRECCIÓN EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – MARIANO ARDANAZ / JAVIER PERÉZ / PABLO AMBROSINI
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PERÉZ / ALEJANDRO CIANCIO
- LA LEONA – TELEFE – JUAN CARLOS LUNA / OMAR AIELLO / PABLO AMBROSINI
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – DANIEL BARONE
GUION ORIGINAL DE FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA-TELEFE – ERNESTO KOROVSKY /SILVINA FREDJKES / ALEJANDRO QUESADA
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIAN CAETANO / GUILLERMO SALMERON
- PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TBS – PEDRO SABORIDO / DIEGO CAPUSOTTO
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JAVIER DAULTE
DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – JULIA FREID
- EL MARGINAL – TV PUBLICA – JULIA FREID
- LA LEONA – TELEFE – BRENDA KREINER /ANNA CARNOVALE / LUCIA ACUÑA
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – JUAN MARIO ROUST
VESTUARIO EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – AMELIE CORAL / VANDA VARELA
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ANDREA DUARTE
- LA LEONA – TELEFE – GEORGINA DUARTE / ANABELA MOSCA
- LOS RICOS NO PIDEN PERMISO – EL TRECE – MARÍA TERESA NÚÑEZ
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA – TELEFE- SERGIO DOTTA / ALBERTO ECHENIQUE / OMAR MAGGI
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SERGIO DOTTA
- LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – MAX RUGGIERI / MATIAS MESA
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – GUILLERMO ZAPPINO
EDICIÓN EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA – TELEFE – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICCIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / JONATHAN SMEKE
- EL MARGINAL – TV PÚBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN
- LA CASA DEL MAR – ONDIRECTV – NATACHA VALERGA / FRANCISCO FREIXA
- LA LEONA -TELEFE-HERNAN LUNA / ALEJANDRO PIS SANCHEZ / ADRIAN PARDO
- SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE – ALEJANDRO ALEM
ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN
- EDUCANDO A NINA- TELEFE-JULIA FREID
- EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID
- LA LEONA-TELEFE- SILVANA GUIOSTOZZI/ROBERTO DOMÍNGUEZ
- LOS RICOS NO PIDEN PERMISO- EL TRECE- MARIANA SOURROUILLE
DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN
- EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – FERNANDO ROLÓN
- PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – LUIS BARROS
- SHOWMATCH – EL TRECE – ALEJANDRO RIPOLL
- SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – EUGENIO GORKIN
EDICIÓN EN NO FICCIÓN
- BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTÍN RODRÍGUEZ / FACUNDO CHISARIEL
- DIARIO DE MARIANA – EL TRECE – MARTÍN ANAPIOS / JORGE MIREMONT / PABLO GAVIOLI
- PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CARLOS CHRISTENSEN / FELIX VILLAVERDE / DANIEL GORDO DÍAZ
- RESTO DEL MUNDO – EL TRECE – GABRIEL BOS
- SHOWMATCH – EL TRECE – FERNANDO RIVOLDINI / GUILLERMO PRADA / LEONARDO BONAVENTURA
ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN
- COCINEROS ARGENTINOS – TV PÚBLICA – ALCIRA MENDOZA
- DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE – PAOLA GIAI / NICOLÁS BAGNATI
- ESCAPE PERFECTO – TELEFE – MARTIN SEIJAS
- MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE – SILVINA GIUSTOZZI
- SHOWMATCH – EL TRECE – GUSTAVO POMES
- SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – MARTÍN SEIJAS
- TELENOCHE – EL TRECE – ALEJO PETRUCCI
DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN
- DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE – PAOLA GIAI
- PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE – CHRISTIAN GHIELMETTI
- SHOWMATCH – EL TRECE – VALERIA PALMIERI
- SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE
VESTUARIO EN NO FICCIÓN
- ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND / LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE – HÉCTOR VIDAL RIVAS
- EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE-MERCEDES GARAY / PAOLA BLANCO / GISELA SABINO
- SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO
- SUSANA GIMÉNEZ – TELEFE – CAROLINA DOMENEGUETTI / GABRIELA LEDESMA
PROGRAMA PERIODÍSTICO-CABLE
- A DOS VOCES – TN
- ECONOMÍA POLÍTICA – C5N
- EL JUEGO LIMPIO – TN
- LOS LEUCO – TN
PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE
- ESTUDIO FUTBOL – TYC SPORTS
- NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS
- TN DEPORTIVO (DOM)- TN
PROGRAMA DE INTERÉS GENERAL-CABLE
- EN EL CAMINO – TN
- LA VIOLA – TN
- PURA QUÍMICA – ESPN
CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE
- 50 MINUTOS- CANAL 26 – MARIA O`DONNELL
- HACETE DE OLIVA – CANAL DE LA CIUDAD – LAURA OLIVA
- MUNDO LEO / ESPECIAL 60 MINUTOS / AGENDA FOX SPORTS – DEPORTV/FOX SPORTS- ALINA MOINE
- TIPOS DE MINAS – CANAL DE LA CIUDAD – DALIA GUTMANN
- TN 13 a 16 – TN – FLORENCIA ETCHEVES
CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE
- ALTERADOS X PI – CANAL ENCUENTRO – ADRIÁN PAENZA
- ASOMBROSAMENTE / NET, NUNCA ES TARDE – NATIONAL GEOGRAPHIC/FOX SPORTS- GERMÁN PAOLOSKI
- FÚTBOL COMPACTO / EL DIARIO – DEPORTV/C5N – VÍCTOR HUGO MORALES
- TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN – NELSON CASTRO
- TN CENTRAL / LOS LEUCO – TN/TN – DIEGO LEUCO
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