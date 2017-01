Los gestos que delatan la verdadera relación entre Barbie Vélez y Cande Ruggeri

Candelo Ruggeri y Barbie Vélez volvieron a mostrarse juntas luego del cortocircuito que se produjo a raíz de un "tercero en discordia".

Este lunes, en Intrusos, Marcela Tauro dio nuevos detalles de la pelea entre las chicas: "Se encontraron en Punta del Este. Después de que su amiga se lo tiró abajo, y mal. Y en una reunión de amigos, Barbie se va al baño y, cuando vuelve, se la encuentra a Cande transando con este chico. Y te cuento más: Cande, llorando, le dice 'perdón amiga, estoy borracha'", disparó la periodista.

En este marco, Pablo Layús, encontró a Cande y Barbie y les preguntó por la reconciliación: "Es un reencuentro, pero nunca pasó nada. Vivimos casi todo el tiempo juntas, somos casi mejores amigas, es obvio que en algún momento iba a pasar algo, pero está todo bien", disparó Candela.

"No pasó nada, está todo perfecto", contestó Barbie con forzada sonrisa, negando también la versión de Marcela Tauro: "No, no...", respondió.

"No me voy a pelear con una amiga por un chico, ni en pedo. Ni lo conozco a Driussi", replicó Cande.

Pero luego de la nota, en Intrusos, Nazarena Vélez, desde un móvil, concordaba con Rial sobre la delación gestual de la actriz. "Es tremendo, ¿viste lo que es? Nunca en la vida me pudo mentir ni en una tontería. Cuando la agarrás y la primereás se le nota todo, es muy sincera", dando a entender que entre Barbie y Cande, todavía hay varios asuntos pendientes.

