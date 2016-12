Los actores que ganaron más dinero con películas con poco éxito de taquilla

El actor Johnny Depp lidera por segundo año consecutivo la lista anual de Forbes de los actores que ganaron más dinero con filmes que fueron un fracaso de taquilla.





En las últimas horas la revista Forbes publicó la lista de los 10 actores más sobrevalorados de Hollywood, y por segundo año consecutivo, el nombre del galán Johnny Depp se posiciona en el ranking tras el filme "Alicia a través del espejo" que se convirtió en uno de los recientes fracasos del actor.





Pese a su nominación al Oscar por el drama criminal Black Mass, Johnny continúa en caída libre si de producciones en la pantalla grande se habla.





Para armar el ranking, Forbes analizó las últimas tres películas no animadas de un actor antes de junio de 2016 y estimó el dinero obtenido en taquilla en comparación con el salario que ganó el artista.





De acuerdo con el listado, Depp aportó sólo USD 2.80 por cada dólar que le pagaron. El segundo lugar lo ocupa Will Smith, que tras el thriller dramático La verdad duele y After Earth, habría dejado de ser una garantía de éxito. En su caso generó 5 dólares por cada dólar invertido.





En tanto, otro galán de la pantalla grande Channing Tatum se lleva el tercer puesto en el ranking recaudando 6 dólares por cada uno ganado. Otros actores que aparecen son: Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio Ben Stiller , Will Ferrell y George Clooney .





Julia Roberts, es la única mujer que figura en el ranking Forbes, ocupa la novena posición tras los fracasos con Money Monster y Mother's Day.





El Top Ten

1 – Johnny Depp – US$ 2,80 por cada US$ 1.

2 – Will Smith – US$ 5 por cada US$ 1.

3 – Channing Tatum – US$ 6 por cada US$ 1.

4 – Will Ferrell – US$ 6,50 por cada US$ 1.

5 – George Clooney – US$ 6,70 por cada US$ 1.

6 – Adam Sandler – US$ 7,60 por cada US$ 1.

7 – Mark Wahlberg – US$ 9,20 por cada US$ 1.

8 – Leonardo DiCaprio – US$ 9,90 por cada US$ 1.

9 – Julia Roberts – US$ 10,8 por cada US$ 1.

10 – Bradley Cooper – US$ 12,1 por cada US$ 1.





