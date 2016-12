Los 10 mayores fracasos del cine en 2016

Las cintas de superhéroes no son sinónimo de éxito. Así lo dejó en claro el listado elaborado por revista Forbes con el Top Ten de películas que fueron todo un fracaso este año.

A la cabeza de ese ranking se ubicó Max Steel, la película, que debutó en Estados Unidos el 14 de octubre. Hasta ahora, la cinta ha recaudado US$ 4,4 millones y, considerando que su costo estimado fue de US$ 10 millones, solo ha conseguido un retorno del 42%. La revista apunta como razones de este resultado a la poca propaganda e incluso, la falta de un actor estrella que interpretara al personaje de Mattel. La cinta, no obstante, aún debe estrenarse en otros territorios. Por ejemplo, su arribo a Chile está previsto para el 12 de enero de 2017.

El segundo lugar fue para Free State of Jones, que debutó en Estados Unidos en agosto pasado, con un costo aproximado de US$ 50 millones. La película centrada en la guerra civil estadounidense y protagonizada por el destacado Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club), recaudó solo US$ 23,2 millones a nivel global.

El tercer lugar, en tanto, quedó en manos de Popstar: Never Stop Stopping, comedia dirigida por Akiva Schaffer que recaudó US$ 9,5 millones en EE.UU., donde se estrenó en junio pasado, sin llegar a otros mercados.

Forbes señala además que el 50% de los fracasos cinematográficos de este top ten, corresponde a producciones del género de comedia.

El listado fue elaborado con películas estrenadas en Estados Unidos y otros países – donde alcanzaron a exhibirse – hasta octubre de este año. Además, consideró filmes de mayor alcance, mostrados en más de 2 mil salas.

1.- Max Steel

Taquilla: US$ 4,4 millones

Presupuesto estimado: US$ 10 millones

Retorno: 42%

2.- Free State of Jones

Taquilla: US$ 23,2 millones

Presupuesto estimado: US$ 50 millones

Retorno: 46%

3.- Popstar: Never Stop Stopping

Taquilla: US$ 9,5 millones

Presupuesto estimado: US$ 20 millones

Retorno: 48%

4.- Orgullo y prejuicio y zombis

Taquilla: US$ 16.4 millones

Presupuesto estimado: US$ 28 millones

Retorno: 58%

5.- Ratchet & Clank

Taquilla: US$ 11,8 millones

Presupuesto estimado: US$ 20 millones

Retorno: 59%

6.- Keeping Up with the Joneses

Taquilla: US$ 26,9 millones

Presupuesto estimado: US$ 40 millones

Retorno: 67%

7.- Whiskey Tango Foxtrot

Taquilla: US$ 24,9 millones

Presupuesto estimado: US$ 35 millones

Retorno: 71%

8.- The Brothers Grimsby

Taquilla: US$ 28,7 millones

Presupuesto estimado: US$ 35 millones

Retorno: 82%

9.- Snowden

Taquilla: US$ 34,3 millones

Presupuesto estimado: US$ 40 millones

Retorno: 86%

10.- Masterminds

Taquilla: US$ 22 millones

Presupuesto estimado: US$ 25 millones

Retorno: 88%